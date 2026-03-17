¿Tu vecino puede apuntar una cámara hacia tu patio o tu casa? Lo que dice la ley en Argentina

El uso de cámaras de seguridad creció en los últimos años por razones de prevención del delito. Muchas personas instalan estos dispositivos para proteger su vivienda.
Sin embargo, el problema aparece cuando el lente apunta hacia propiedades vecinas, como patios, jardines o ventanas.
En esos casos, surge una tensión clara entre dos derechos: la seguridad y la privacidad.
Este tipo de situaciones ya es frecuente en barrios y consorcios.
Qué dice la ley sobre la privacidad en estos casos
En Argentina, el derecho a la privacidad está protegido por normas constitucionales y civiles. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que toda persona tiene derecho a que su vida privada no sea invadida sin consentimiento.
Esto incluye imágenes captadas sin autorización dentro de espacios considerados íntimos.
Además, la Ley de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de datos, incluyendo imágenes que puedan identificar a una persona.
Por lo tanto, no todo registro de imágenes está permitido, especialmente si afecta la intimidad de terceros.
Cuándo una cámara puede ser un problema legal
No está prohibido instalar cámaras en una propiedad privada. De hecho, es una práctica legal y habitual.
El conflicto aparece cuando:
el dispositivo invade espacios privados de terceros
permite observar el interior de otra vivienda
registra situaciones íntimas sin consentimiento
En estos casos, puede considerarse una violación a la privacidad, lo que habilita reclamos legales.
Incluso, la persona afectada puede exigir que se reubique la cámara o se limite su alcance.
Qué hacer si sentís que invaden tu intimidad
Ante una situación de este tipo, los especialistas recomiendan actuar de forma progresiva.
Primero, intentar dialogar con el vecino para resolver el problema sin conflicto.
Si no hay acuerdo, se puede recurrir a:
una mediación
asesoramiento legal
una acción judicial
El objetivo es lograr que se respete el derecho a la privacidad sin vulnerar otras garantías.
El equilibrio entre seguridad y derechos individuales
El avance de la tecnología plantea nuevos desafíos legales. Las cámaras de seguridad son útiles, pero deben utilizarse respetando límites claros.
En Argentina, la ley argentina busca equilibrar el derecho a la seguridad con la protección de la intimidad.
Por eso, entender cómo se aplican estos principios de derecho es clave para evitar conflictos y proteger tanto la propiedad como la vida privada.