¿Tu vecino puede apuntar una cámara hacia tu patio o tu casa? Lo que dice la ley en Argentina

La instalación de dispositivos de vigilancia en hogares genera cada vez más consultas. En este contexto, conceptos como privacidad, derecho, ley argentina y cámaras de seguridad aparecen en el centro del debate cuando un vecino decide colocar un dispositivo que podría captar imágenes de espacios ajenos.

A nada de recibirse, estudiantes de Derecho de la UNCuyo piden prórroga para no sumar hasta 24 materias nuevas

Hypatia de Alejandría, mártir de la Razón: "Conserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar erróneamente..."

El uso de cámaras de seguridad creció en los últimos años por razones de prevención del delito. Muchas personas instalan estos dispositivos para proteger su vivienda.

Sin embargo, el problema aparece cuando el lente apunta hacia propiedades vecinas , como patios, jardines o ventanas.

En esos casos, surge una tensión clara entre dos derechos: la seguridad y la privacidad .

Este tipo de situaciones ya es frecuente en barrios y consorcios.

Qué dice la ley sobre la privacidad en estos casos

En Argentina, el derecho a la privacidad está protegido por normas constitucionales y civiles. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que toda persona tiene derecho a que su vida privada no sea invadida sin consentimiento.

Esto incluye imágenes captadas sin autorización dentro de espacios considerados íntimos.

Además, la Ley de Protección de Datos Personales regula el tratamiento de datos, incluyendo imágenes que puedan identificar a una persona.

Por lo tanto, no todo registro de imágenes está permitido, especialmente si afecta la intimidad de terceros.

image

Cuándo una cámara puede ser un problema legal

No está prohibido instalar cámaras en una propiedad privada. De hecho, es una práctica legal y habitual.

El conflicto aparece cuando:

el dispositivo invade espacios privados de terceros

permite observar el interior de otra vivienda

registra situaciones íntimas sin consentimiento

En estos casos, puede considerarse una violación a la privacidad, lo que habilita reclamos legales.

Incluso, la persona afectada puede exigir que se reubique la cámara o se limite su alcance.

Qué hacer si sentís que invaden tu intimidad

Ante una situación de este tipo, los especialistas recomiendan actuar de forma progresiva.

Primero, intentar dialogar con el vecino para resolver el problema sin conflicto.

Si no hay acuerdo, se puede recurrir a:

una mediación

asesoramiento legal

una acción judicial

El objetivo es lograr que se respete el derecho a la privacidad sin vulnerar otras garantías.

El equilibrio entre seguridad y derechos individuales

El avance de la tecnología plantea nuevos desafíos legales. Las cámaras de seguridad son útiles, pero deben utilizarse respetando límites claros.

En Argentina, la ley argentina busca equilibrar el derecho a la seguridad con la protección de la intimidad.

Por eso, entender cómo se aplican estos principios de derecho es clave para evitar conflictos y proteger tanto la propiedad como la vida privada.