19 de marzo de 2026 - 11:50

¿Qué pasa si tu vecino tira hojas, agua o basura a tu patio? Lo que establece la ley en Argentina

Las dudas sobre vecinos, derecho, ley argentina y propiedad aumentan cuando los límites entre casas generan conflictos cotidianos.

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Por Ignacio Alvarado

Los conflictos entre vecinos son más comunes de lo que parecen. Cuando aparecen situaciones que afectan la propiedad, entran en juego el derecho y la ley argentina, especialmente en casos donde acciones cotidianas generan molestias o perjuicios en viviendas cercanas.

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En muchos hogares, situaciones simples como barrer hojas, tirar agua o descartar residuos pueden convertirse en un problema.

Esto suele suceder cuando una persona arroja elementos hacia la propiedad lindera, ya sea de forma intencional o por descuido.

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Con el tiempo, estos actos pueden generar molestias, daños materiales o problemas de convivencia, lo que abre la puerta a reclamos formales.

Qué dice la ley sobre los límites de la propiedad

En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación regula este tipo de situaciones bajo el concepto de inmisiones.

Este término hace referencia a todo aquello que una propiedad emite o genera y afecta a otra, como líquidos, residuos, ruidos o incluso humo.

La normativa establece que estas acciones no deben exceder la tolerancia normal entre vecinos.

Si se supera ese límite, el afectado puede reclamar.

Cuándo una conducta puede ser ilegal

No todo lo que ocurre entre propiedades es ilegal. Sin embargo, sí puede serlo cuando:

  • se arroja basura de forma reiterada

  • el agua genera daños o acumulación en el patio ajeno

  • las hojas o residuos provocan perjuicios concretos

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En estos casos, la conducta puede considerarse una afectación al derecho de propiedad.

La ley busca garantizar que cada persona pueda usar y disfrutar su vivienda sin interferencias indebidas.

Qué hacer si el problema persiste

Ante estas situaciones, lo primero que recomiendan los especialistas es intentar resolver el conflicto mediante el diálogo.

Si no hay solución, existen otras vías:

  • mediación vecinal

  • reclamo formal

  • acción judicial

El objetivo es lograr que cese la conducta y, si corresponde, obtener una reparación por los daños causados.

La clave está en la convivencia y el respeto legal

El marco legal argentino apunta a mantener un equilibrio entre derechos. Nadie puede utilizar su propiedad de manera que perjudique a otro.

Por eso, conocer qué dice la ley argentina sobre conflictos entre vecinos, el respeto por la propiedad y los principios del derecho es fundamental para evitar problemas mayores.

Entender estos límites no solo previene conflictos, sino que también favorece una convivencia más armoniosa.

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