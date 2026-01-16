16 de enero de 2026 - 23:05

Se sometió a una cirugía y al despertar de la anestesia comenzó a hablar español sin conocer el idioma

El joven fue diagnosticado con un extraño síndrome que le permitió hablar un idioma que desconocía durante 20 minutos. Solo se registraron 100 casos en el mundo.

Cada vez que despertaba de una cirugía hablaba español con fluidez a pesar de no tener conocimiento previo del idioma.&nbsp;

Por Redacción

Stephen Chase, un estadounidense de 33 años, residente de la ciudad de Utah, es reconocido por tener una extraña patología cada vez que se realizaba una cirugía médica. En un primer momento, a sus 19 años, el joven se realizó una intervención en su rodilla y en el momento en el que despertó por la anestesia, durante aproximadamente 20 minutos comenzó a hablar español.

Lo curioso de esta situación, es que el hombre asegura no tener dominio del idioma, sino que su conocimiento se limitaba a frases limitadas que aprendió en la escuela.

"No hablo castellano. Tuve varias clases en el instituto, pero a un nivel muy básico. Quizás puedo contar hasta 10 y conozco algunas palabras sueltas", comentó Chase en una entrevista al medio LadBible.

Un síndrome muy extraño

Hoy a sus 33 años, Stephen es abogado, padre de tres hijos y reside en Salt Lake City. A pesar del transcurso del tiempo, el extraño fenómeno volvió a repetirse. Recientemente, el hombre se realizó otra cirugía y al despertar volvió a comunicarse en español.

Según relata, no recuerda nada de lo sucedido, solo que las enfermeras le pidieron que pronunciara alguna palabra en inglés al despertar. Según él, cumplió con la tarea pero luego las mujeres confirmaron que sus palabras fueron en otro idioma.

habló espeañol sin saber el idioma

Luego de ambos casos, Chase fue diagnosticado con el Síndrome del Idioma Extranjero (SIE), una enfermedad muy rara con apenas 100 caso registrados en todo el mundo desde 1907. Su caso en particular, llama más la atención debido a que el hombre se ha sometido a tres operaciones por lesiones deportivas y cada vez que despertaba de la anestesia, hablaba español como un nativo.

Al buscar una posible causa detrás de esta patología, Chase recordó un detalle significante de su niñez. El hombre comentó que toda su infancia vivió rodeado de gente que hablaba español y los escuchaba todo el tiempo. A pesar de que en ese momento no entendía lo que decían ni mostraba interés para hacerlo, aparentemente su cerebro ha registros ciertas expresiones que por alguna razón salen a la luz al despertar de los efectos de la anestesia.

