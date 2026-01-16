Es rusa, vive en Argentina y preguntó cómo diferenciar buena onda de coqueteo: "Eso rompió mi cabeza"

Una mujer rusa que vive en Argentina se mostró confundida sobre ciertas costumbres argentinas en particular en la manera en que se relacionan las personas. Se trata de @nikarusa una usuaria de TikTok que, a través de sus videos, relata su experiencia luego de llegar al país y los choques culturales que enfrenta.

En su último video, la joven plantea un interrogante principal ¿Cómo los argentinos diferencian entre el coqueteo y la buena onda?. Esta pregunta inocente proviene de diversas situaciones a las que ella se ha enfrentado a la hora de relacionarse.

Nika explica que en Rusia, identificar cuando se trata de coqueteo es muy simple: “Si alguien me toca, me mira en los ojos, esta cerca, está coqueteando”

Sin embargo, desde su llegada al país notó que no es tan fácil distingui r este tipo de situaciones. Esto se debe a que los argentinos somos reconocidos por tener gran calidez, saludar a todos el mundo, incluso desconocidos por lo tanto es muy difícil reconocer la diferencia “ En Argentina me abrazan me besan me tocan”, comenta. Incluso menciona que en muchos casos la saludan y le dicen tiernas palabras y, aunque eso puede no significar nada “Eso rompió mi cabeza rusa” expresa.

Finalmente abrió una nueva pregunta para sus seguidores ”¿Qué mas tiene que hacer una persona para mostrarme que si le intereso ?”. El video superó las 30mil de visualizaciones y cientos de argentinos se sumaron en los comentarios a tratar de responder la duda de la joven.

“Ni los argentinos lo sabemos”

A partir de este interrogante que plantea la joven, muchos usuarios comentaron al respecto. Lo que más llamó la atención es que muchas personas no solo no sabían como explicarle la diferencia, sino que decían tampoco reconocer cuando otra persona está coqueteando y cuando no. “No diferenciamos, nos confundimos y vivimos así confundidos jajajaj” comentó una usuaria. Otros agregaron “No se… terminamos enamorados y confundidos “, "Si te llegan a decir como, avísame! Acá una Argentina queriendo saber lo mismo ! y “somos bastante cariñosos y a veces, si, confundimos ((hasta ente nosotros mismos))”.

Incluso una usuaria aseguró vivir en a duda constante hasta que existe un acercamiento más directo “Hasta que la persona no es directa y te invita a tomar algo. Estás en la duda constante.”

El choque cultural

En video anteriores la joven rusa ha expresado que los grandes cambios culturales que enfrenta. En particular ha destacado a los argentinos como buenas personas , con mucho amor, sensibilidad y los describió como muy táctiles. Además, respecto a esto, le sorprende que en particular los hombres sean así y compartió su gran sorpresa al ver, por primera vez, a dos hombres saludarse con un beso “En Rusia es imposible” comentó.

Luego describe a la gente de Argentina como ruidos, emocionales y que "hablan muy fuerte". Finalmente resaltó “amo a los argentinos”