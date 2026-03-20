Qué cosas ya no se venden más en las librerías: un comerciante mostró los productos que nadie compra

Un tiktoker mostró los artículos de librería que debió retirar ya que nadie los compra y usuarios en redes se mostraron sorprendidos. Mirá el video.

Viral: estas son las cosas ya no se venden más en las librerías.

Cuadernos, lapiceras, carpetas y hojas son algunos de los artículos que se pueden conseguir en una librería, un lugar muy frecuentado por universitarios, maestras, padres con hijos en edad escolar o quienes necesitan reponer útiles para oficina. Sin embargo, los tiempos cambiaron y hay ciertos artículos que ya no se venden con frecuencia porque cada vez hay menos clientes que los piden.

Un tikoker en Buenos Aires es dueño de una librería y mostró qué productos decidió dejar de exhibir en el local porque nadie los compra. El video alcanzó más de un millón de visitas y cientos de usuarios se mostraron sorprendidos por la existencia de ciertos artículos: "¿Eso se vendía?", expresó una usuaria.

Los productos de librería que ya no se venden El video compartido por la cuenta de TikTok de una librería (@el_alpino) mostró cuáles son los tres artículos que ya no se venden como antes. Primero, el comerciante exhibió un block de respuestos de contabilidad, los cuales sirven para llevar registros numéricos. Además, mostró respuestos de música o pentagramas, utilizados para escribir partituras a mano. "Hace fácil dos o tres años que no vendo ni uno de estos", declaró

Embed - Cosas escondidas en el negocio! Que opinan? Los leo! . . . . . . . #libreria #regaleria #buenosaires #zonaoeste #ituzaingó @el_alpino Cosas escondidas en el negocio! Que opinan? Los leo! . . . . . . . #libreria #regaleria #buenosaires #zonaoeste #ituzaingó sonido original - Librería El Alpino El segundo artículo que mostró fueron las famosas hojas de calcar, regularmente utilizadas por alumnos de primaria en materias como plástica, geografía o ciencias naturales. Estas hojas se utilizaban para lograr una mejor precisión y prolijidad en los dibujos. Según expresó el comerciante, este producto también dejó de venderse. "Creo que ahora usan el teléfono o hacen otras cosas, pero ya dejaron de pedirse", comentó

Y por último, señaló el papel carbónico, utilizado frecuentemente en comercios u oficinas para hacer copias en simultáneo de un papel escrito (como un comprobante o factura) sin requierir de impresora o fotocopiadora. En el video, el joven comentó que, a diferencia de los anteriores, sí es un artículo que piden más seguido pero "muy de vez en cuando".

Usuarios sorprendidos El video se viralizó en las redes sociales y cientos de personas alegaron que no conocían la existencia de ciertos artículos, sobre todo de los repuestos de contabilidad. "Cómo que existen las hojas de contabilidad? A mi me hacían hacerlo a mano?" expresó sorprendida una usuaria en TikTok. Por otro lado, hubo quienes expresaron nostalgia y reflexionaron sobre los cambios en el consumo de este tipo de artículos. "En mi época calcábamos mapas, ahora ni mapas les piden", comentó una usuaria.