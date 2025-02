Polémica en TikTok por la respuesta de un jefe a su empleada que estaba en el hospital: "Problema tuyo"

El testimonio de una trabajadora generó polémica en redes luego de que su jefe respondiera de manera “insensible” cuando le dijo que estaba en urgencias médicas y no llegaría a tiempo al trabajo. La conversación fue compartida por el influencer Soy Camarero, en un video de TikTok que rápidamente se volvió viral .

El hecho ocurrió cuando la empleada avisó por WhatsApp que no podía llegar a su trabajo a las 16:00 debido a problemas de salud y prometió presentar justificado. "Buenas tardes, estoy en urgencias y no creo que me dé tiempo a ir a las cuatro. Iré en cuanto termine y te llevaré el justificante", escribió la trabajadora en el chat.