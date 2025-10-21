Mostró cómo le prepararon en el momento un tiramisú en Italia y el video generó un fuerte debate

El tiramisú, icono de la pastelería italiana, tiene numerosas versiones y muchas personas realizan modificaciones a su gusto. Un turista de visita en Venecia, Italia, publicó un video en que el muestra la particular manera de un restaurante de servir el postre .

Listo en 5 minutos y con 4 ingredientes: este tiramisú es el postre que no vas a dejar de elegir

La receta consiste en una base de vainillas que es humedecida con café. Luego se coloca la característica crema y se completa con otra capa de vainillas y, nuevamente la crema. Como toque final, se espolvorea cacao en polvo sobre el postre.

El video titulado según el comensal como "el mejor tiramisú de todos los tiempos”, tuvo una gran repercusión: alcanzó 41,3 millones de visualizaciones, 1.2 millones de me gusta y genberó más de 13 mil comentarios.

Sin embargo, los usuarios no estuvieron de acuerdo con esta peculiar forma de servirlo y realizaron críticas al respecto. Uno de los puntos más repetidos fue el hecho de que el tiramisú sea realmente sabroso, debe servirse frío y, en especial, dejarse reposar al menos desde un día antes en el refrigerador.

Muchos lo detectan como una trampa para turistas: “El “tiramisú fresco” no es solo una trampa para turistas, el mejor tiramisú debe reposar en el refrigerador al menos 12 horas" comentó uno. " Muy rico todo, pero yo creo que lo mejor de cada postre es el reposo” coincidió otro. Algunos indiganados comentaron: “No hay nada peor que un tiramisú caliente” y “Este es un insulto al tiramisú”.

Algunos usuarios compartieron imágenes de sus propios postres hechos por ellos y aseguran que son mejores y más ricos y, que incluso el del video era de tamaño muy pequeño de elevado precio: “Lo prefiero hecho en la cocina y que valga 10 veces menos”

Cuál es la historia y receta original del postre italiano

Roberto Linguanotto, pastelero que falleció a sus 81 años en 2024, es considerado el inventor del tiramisú moderno . Redescubrió y relanzó este icónico postre durante los años 60, al inicio de su carrera, mientras trabajaba en el reconocido restaurante Le Beccherie, ubicado en el centro de Treviso.

creador tiramisú

El postre se creó como una variante del clásico ponche de huevo para hombres que frecuentaban una casa de citas cercana, lo que dio origen al nombre Tiramesù (que significa "levántame" o "tírame hacia arriba").

La receta original del postre, tal como la concibió el pastelero Linguanotto, se basa en seis ingredientes : huevos, bizcochos (vainillas), azúcar, mascarpone, café y cacao en polvo. A lo largo de los años, la receta tuvo algunas variaciones, con ingredientes sustituidos o añadidos, pero la versión auténtica sigue siendo la más celebrada.