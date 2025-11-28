28 de noviembre de 2025 - 23:20

Mostrar a los niños en las redes es peligroso y una impactante campaña muestra las consecuencias

En Irlanda lanzaron un anuncio que se volvió viral y abrió el debate sobre la exposición infantil en redes y el peligro de compartir demasiado información.

Una campaña en Irlanda busca crear conciencia del peligro de compartir información de los menores en las redes sociales.&nbsp;

Una campaña en Irlanda busca crear conciencia del peligro de compartir información de los menores en las redes sociales. 

Foto:

Por Redacción

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha lanzado una campaña que ha generado gran impacto, especialmente entre los padres, al revelar el peligro de exponer a menores de edad en redes sociales. El anuncio muestra como personas desconocidas tienen acceso a información privada de los niños a través de publicaciones de sus propios padres en internet.

Leé además

Llorar en redes sociales: los riesgos de la vulnerabilidad como espectáculo emocional

Llanto en redes sociales: los riesgos de la vulnerabilidad como espectáculo emocional

Por Claudio Barros
El papamóvil con el que Francisco recorrió Belén quiere salvar vidas en Gaza, pero Israel aún no lo autoriza su uso.

El papamóvil de Francisco renace como clínica para atender a los niños de Gaza

Por Redacción Mundo

La campaña, difundida a través de un video, busca alertar sobre los riesgos del sharenting. Este término combina las palabras "share" (compartir) y "parenting" (paternidad), y se refiere a la práctica de padre y madres de compartir fotos, videos y otros contenidos sobre los hijos menores de edad en redes sociales.

El video de la campaña que busca concientizar

La pieza audiovisual fue desarrollada en colaboración con la agencia creativa Core bajo el lema "Pause before you post", Piensa antes de publicar en español. El objetivo es que los progenitores reflexionen sobre las consecuencias de exponer a sus hijos en redes.

Embed - Pause Before You Post

El anuncio se centra en una niña Éabha, que pasea con sus padres por un centro comercial. En distintas escenas, varias personas se le acercan y la saludan como si la conocieran.

En un primer momento, un hombre saluda a la niña al cruzarse en las escalera y menciona su nombre, lo que provoca preocupación el los padres. ¿Conoces a ese hombre?", pregunta su madre y la niña niega con la cabeza.

Posteriormente una mujer se acerca de forma amable para felicitarla por su octavo cumpleaños. Finalmente, otro hombre se acerca y comienza a hablarle sobre su próximo partido de fútbol e incluso le dirige una broma al padre.

El video concluye con la frase: “Cada vez que compartes su vida en línea corres el riesgo de compartir sus datos personales con el mundo. Piensa antes de publicar”.

El riesgo de exponer a los menores

Esta situación refleja los peligros de publicar en la red, donde la exposición de información de los menores puede caer en manos de terceros. Quedan al descubierto datos clave de la menor, desde su edad y fecha de nacimiento, actividades que realiza y ubicación de los sitios que visita.

La campaña subraya que el peligro no es compartir únicamente imágenes aisladas, sino de patrones de información. Estos permiten perfilar rutinas, localizaciones y contextos de vulnerabilidad de los menores.

Desde la agencia Core, reconocen que el objetivo principal fue crear un spot que generase inquietud y desconfianza, apelando al miedo legítimo de que la imagen y los datos personales de un hijo puedan ser explotados por desconocidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

EPOC: impulsan una campaña para la realización de espirometrías gratis en todo el país.  

Alertan sobre el EPOC: también afecta a no fumadores y 8 de cada 10 argentinos que la tienen no lo saben

Por Redacción Sociedad
El influencer ruso, Dmitry Nuyanzin, falleció debido a la ingesta desmedida de alimentos altos en calorías con el objetivo de subir de peso y promocionar su plan de adelgazamiento. 

Influencer fitness murió en un reto viral dónde debía subir de peso para demostrar que era fácil adelgazar

Por Redacción
Un animal interrumpió en una farmacia y todos quedaron paralizados.

Insólito: empleados y clientes de una farmacia quedaron paralizados ante una inesperada visita

Por Redacción
El insólito error en un examen que se volvió viral 

El insólito error en un examen que se volvió viral y desató el humor en redes: "Hace falta una asignatura"

Por Redacción