Lo denunciaron por entrar al baño de mujeres con sus hijas y el hecho desató un debate en redes

Un padre ingresó al baño de mujeres con sus hijas en una estación de servicio y fue denunciado por un testigo del lugar. El episodio causó revuelo y desató una polémica en redes sociales.
El hecho ocurrió en una estación de servicio de Estados Unidos, donde un cliente alertó a las autoridades al ver a un padre acompañando a sus hijas pequeñas. La situación dividió opiniones en las redes sociales.
Un padre ingresó al baño de mujeres con sus hijas en una estación de servicio y fue denunciado por un testigo del lugar. El episodio causó revuelo y desató una polémica en redes sociales.
El hecho sucedió en Oklahoma, Estados Unidos, cuando un joven padre viajaba en carretera con sus dos hijas pequeñas y decidió detenerse en una estación de servicio porque las pequeñas querían ir al baño.
Negado a dejarlas solas, el hombre entró con las menores al baño público, el cual, según alegó, se encontraba vacío en ese momento. Un cliente del establecimiento observó la situación y decidió enfrentar al joven, alegando que la situación era inapropiada.
En un video difundido en redes sociales y capturado por el padre de las menores, se observa al denunciante increpándolo y solicitando la intervención de la encargada del lugar. La mujer ingresó al baño y, al comprender la situación, permitió que el joven se quedara en el baño acompañando a sus niñas.
Mientras intentaba tranquilizar a sus hijas, el padre explicó a la encargada que las pequeñas debían utilizar el baño de mujeres y que simplemente las estaba acompañando.
En otro video compartido en redes sociales, se observa cómo la encargada le pidió al denunciante que se retirara y cerró la puerta para que la familia pudieran quedarse en el lugar con tranquilidad. "Lo siento mucho", le expresó la mujer al joven, quien le agradeció por su comprensión.
Según informaron medios locales, el cliente llamó a la policía y denunció al joven por acompañar a sus hijas al baño. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, concluyeron que el hombre no estaba cometiendo ninguna infracción y desestimaron el reclamo del denunciante.
El hecho desató un gran debate en las redes sociales, acerca de si es apropiado que un adulto ingrese al baño del sexo opuesto para acompañar a sus hijos.
"Imagínense que su hija adolescente de 15 años entra al baño y ve a un hombre dentro xq lleva a su niña, qué pensarían?"; "Yo en el baño de mujeres he visto a mujeres entrando con sus hijos al baño, él podría haber hecho lo mismo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social X.