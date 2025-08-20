Lo condenaron por homicidio y aseguró que el penal de Boulogne Sur Mer es "el más sangriento del país"

Daniel “El Porteño” Herrera cumplió 17 años de condena por un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2007 en General Alvear . Durante ese tiempo transitó las cárceles más temidas del país, sobrevivió a intentos de asesinato, presenció muertes, tomó rehenes para salvar su vida y convivió con la violencia, la corrupción y las drogas dentro del sistema penitenciario.

Cuidado con el regalo: su novia le dio una malla y pasó el peor momento de su vida al usarla

"Prohibido enfermar": trabajaba de moza, pidió licencia médica porque la iban a operar y la despidieron

En una entrevista con el canal de YouTube de Migue Prado , Herrera relató cómo fue condenado y su experiencia en diferentes penitenciarias. "No fui el causante del homicidio, pero estuve ahí. Estuve en el hecho del cual fui culpable porque no soy quién para quitarle las cosas a las personas", detalló.

Durante la entrevista, Herrera relató que el complejo penitenciario Boulogne Sur Mer “ es una de las cárceles más sangrientas de Argentina ”.

Homicida aseguró que el penal de Boulogne Sur Mer es "el más sangriento del país" y contó escalofriantes detalles

"Por unos inconvenientes me trasladan ahí. Ahí si mueren las personas, se debate a duelo. Te la aguantás, no te la aguantás, tu vida corre riesgo. Cuando entré al sector de admisión habían matado a uno. 'A dónde vine' dije. Me acordaba de mi madre, mi padre, mis hermanos”, confesó.

"El que te diga que no tuvo miedo nunca al entrar una cárcel te está mintiendo porque hasta el más cojudo tiene miedo cuando ve las irregularidades y las cosas que pasan ", sumó.

Proponen cerrar la cárcel de Boulogne Sur Mer Cárcel de Boulogne Sur Mer.

Según describió, el cuchillo dentro del penal “significa respeto: tengo tu vida en mis manos o vos tenés la mía”.

"¿Sabés como te das cuanta donde está interviniendo el Servicio Penitenciario y donde manda el preso? Donde manda el preso hay una muerte una vez a la semana o al mes y queda todo en orden, en cambio, donde está metido el servicio existe cachivacherio. Lo que yo veo es que nadie sale rehabilitado", contó

Homicida aseguró que el penal de Boulogne Sur Mer es "el más sangriento del país" y contó escalofriantes detalles Daniel "El Porteño" Herrera. Migue Prado / YouTube

Cómo es el penal Almafuerte

Herrera también estuvo en Almafuerte, al que definió como “bastante jodido, entre medio de la soledad, la tristeza, el hambre, tierra de nadie. Me mandaron a un pabellón de asesinos, de psicópatas seriales".

"Ahí había un muerto una vez a la semana. Tenía que estar tomando mate y fijándome a dónde le podía clavar la bombilla si llegaba a pasar algo. Tenés que tener un cuchillo para defender tu vida", detalló.

Ante la pregunta de Miguel si el servicio penitenciario intervenía, Herrera respondió: "Eso está custodiado bajo escopeta, se agarran a apuñaladas, entra un escopetazo, engomó, sacó el finado y sigue la apertura. Así es la cárcel de Mendoza".

Una feroz riña en el penal Almafuerte dejó dos presos heridos Penal Almafuerte.

En su paso por distintos pabellones, contó que apuñaló a un referente porque “se la veía venir” y que, para evitar ser asesinado, tomó a un penitenciario de rehén y pidió hablar con la jueza: "Prioricé más años a no morirme".

Ante la magistrada le dijo que quería "estudiar, trabajar y tener un buen lugar" y expuso al jefe de seguridad interna que le pedía dinero. La jueza le dio su palabra que lo iba a trasladar a otro complejo y finalmente fue derivado nuevamente a Boulogne Sur Mer.

En Godoy Cruz el jefe de seguridad interna le dio una oportunidad, pero le dijo que en "la más mínima que te mandes te mando de vuelta a la montaña".

Tras seis meses volvió a Almafuerte, según sus palabras, por la toma de rehén y porque mandó al frente al jefe de seguridad interna. Ahí lo mandaron con "la banda de los descuartizadores", donde según contó, le avisaron que lo iban a matar. Se atrincheró en su celda y a los minutos lo salvó el grupo de requisa.

Embed

"Me llevaron afuera y me quebraron el alma. Plena nieve, todo violeta estaba, esposado, un frío bárbaro, me meaban, me escupían, el propio servicio", sumó. Finalmente, lo trasladaron a otro pabellón donde tomó a otro guardia cárcel de rehén con el mismo objetivo: hablar con la jueza. Le reclamó que no cumplió con su palabra y la magistrada volvió a decirle que confíe en ella.

Lo logró, consiguió una beca de estudio y trabajo. A los años lo trasladaron a Córdoba.