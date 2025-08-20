"Prohibido enfermar": trabajaba de moza, pidió licencia médica porque la iban a operar y la despidieron

El hecho ocurrió en España. Una trabajadora de hostelería denunció su despido sin previo aviso luego de informar que debía someterse a una operación.

Una denuncia de una camarera despedida se hace viral tras ser despedida por pedir una baja médica. Generó indignación en redes sociales y abrió debate sobre abusos laborales.

Una camarera denunció que fue despedida tras solicitar una baja médica por una operación. La joven relató que primero informó a su jefe que no podía asistir por un fuerte malestar. En ese momento, el encargado respondió de manera comprensiva. Sin embargo, cuando el médico confirmó la necesidad de una intervención quirúrgica y le otorgó 15 días de baja, la situación cambió.

Poco después, la trabajadora recibió un mensaje de la Seguridad Social notificando la rescisión de su contrato. Sorprendida, le escribió a su jefe: “¿Me despides así? ¿Por ponerme enferma? ¿Me van a operar y me despides?”. Como respuesta la citaron para recoger su documentación en el local.

Prohibido enfermar. pic.twitter.com/ao0kEYB1H1 — Soy Camarero (@soycamarero) August 17, 2025 La situación se hizo pública a través de Soy Camarero, una cuenta de X (antes Twitter) conocida por visibilizar abusos laborales en el sector. Allí compartieron capturas de pantalla de la conversación, bajo el título "Prohibido enfermar".

Lo más polémico llegó después: la hija de los empleadores atacó a la joven a través de sus estados de WhatsApp, con mensajes ofensivos sobre su aspecto físico y su situación.

Los estados que parece que le dedica la hija de los jefes a la camarera de esta publicación pic.twitter.com/JzBYeXXLPZ — Soy Camarero (@soycamarero) August 18, 2025 La difusión del caso generó indignación en redes sociales, donde usuarios pidieron que se dé a conocer el nombre del restaurante y anticiparon posibles sanciones por despido improcedente.