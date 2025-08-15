Cuidado con el regalo: su novia le dio una malla y pasó el peor momento de su vida al usarla

Una pareja española es la protagonista de un divertido video de TikTok en el que la prenda desapareció a toda velocidad.

Le hizo una broma a su novio y le regaló una malla que se desintegró al tocar el agua de la pileta

Una joven española sorprendió a su pareja con una malla estampada con pequeños tiburones, que él no dudó en estrenar de inmediato, agradecido por el gesto. Lo que no imaginaba era que la verdadera intención de ella era hacerle una broma pesada.

Entusiasmado, el joven se lanzó a la pileta de su jardín para probar el regalo, que, según su novia, era tan liviano que era como "no llevar nada puesto".

Sin embargo, bastaron apenas cinco minutos bajo el agua para que el traje de baño comenzara a deshacerse poco a poco, dejando al joven sorprendido con un montón de telas flotando a su alrededor. Todo mientras su novia, entre carcajadas, le preguntaba si lo sentía cómodo.

El divertido episodio fue grabado por ella misma y el video no tiene desperdicio. "¿Dónde compraste esto, en un mercadillo?", pregunta él, completamente desconcertado. "¡Se ha desintegrado!", remató, riéndose sin parar.

El video, publicado por @paulacurrass en TikTok, acumula casi 4 millones de vistas y decenas de comentarios. “No se vale, tenía que ir a una piscina pública”, “nunca vi nada igual. Un 10 jaja” y “en la playa hubiera sido ideal”, fueron algunos de los comentarios destacados.

La tiktoker suele compartir momentos cómicos de la vida en pareja, y este sin duda se ha convertido en uno de los más virales.