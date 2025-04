Llamaron a una fan del Papa Francisco por su muerte, pero no estaba enterada: su reacción viral

La situación ocurrió en la emisora La Brújula 24 de Bahía Blanca. El equipo del programa “En buenas manos” había invitado a Guillermina Rizzo , escritora y devota del líder espiritual, para hablar sobre el fallecimiento de Francisco, pero ella no estaba enterada de la nota .

“¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste con esta noticia?” , fue la pregunta con la que la recibió el conductor del ciclo. “No sé qué noticia” , respondió Guillermina Rizzo, desconcertada. “Perdón. Te estamos llamando por la muerte del papa Francisco” , le aclararon desde el estudio, atónitos. "Ay no sabía” , alcanzó a decir.

PAPELON HISTORICO DE UNA RADIO DE BAHIA BLANCA POR EL FALLECIMIENTO DEL PAPA FRANCISCO



Llamaron a Guillermina Rizzo, una persona muy fanática del papa Francisco y le dieron la noticia en vivo sobre su fallecimiento, la producción jamás le notificó para qué era el llamado… pic.twitter.com/2SEC1WZvje — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 21, 2025

Minutos después, Guillermina volvió a salir al aire y explicó lo sucedido: “Yo estaba durmiendo. Me llama Claudio y me dice ‘¿podés salir al aire por lo del papa?‘. Como ayer fue semana santa y él había estado con la gente, pensé que querían hacer una reflexión sobre eso. Nunca me imaginé“, comentó.