"Las maratones no sirven": el video de un traumatólogo que explotó en TikTok y desató un fuerte debate

Un traumatólogo se volvió viral en TikTok tras colocar sobre la mesa un tema debate : “Las maratones no sirven” , asumió. El especialista, identificado como Héctor Iturbe Cantú, aseguró que no se declara fan de correr largas distancias porque “afectan a nuestro cuerpo”, provocando principalmente lesiones en las rodillas .

“Hola, soy traumatólogo. Una opinión impopular: no soy fan de que la gente corra maratones” , comenzó diciendo. “No estamos hechos para correr maratones y tarde que temprano las rodillas van a tener que visitar un traumatólogo”, agregó.

“He visto a muchos pacientes de maratón, me ha tocado revisar esas rodillas y si, se van a gastar” , mencionó Iturbe, a la vez que finalizó su video con una frase polémica entre los internautas y seguidores de la red social de videos: “ Si quieres correr una, si quieres correr dos, ok. Stop y bye” , concluyó.

Reacción de las redes sociales

El video superó los 3 millones de reproducciones y cosechó más de 323 mil “me gusta”, además de miles de comentarios. A pesar de que el posteo generó debate, muchas respuestas fueron positivas a favor del traumatólogo e incluso algunas humorísticas. Muy pocos comentarios fueron negativos.

“Yo tengo sobrepeso y todos los entrenadores me mandan a correr. Solo un traumatólogo me dijo que no empezara así, porque mis rodillas sufrían el impacto”, comentó una usuaria. Otro, en tono de broma, señaló: “Soy fisio y si soy fan de las maratones… porque tengo más trabajo”.

“Acá un ex atleta confirmando al traumatólogo”, mencionó un seguidor. Tampoco faltaron los chistes: “Yo por eso solo hago maratones de Netflix”.