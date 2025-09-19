19 de septiembre de 2025 - 15:00

La planta que si la tenés en el jardín aleja a todos los mosquitos: muy fácil de cuidar

Si buscás una planta efectiva para repeler mosquitos, el eucalipto es la mejor opción. Fácil de cuidar y perfecta para cualquier jardín.

Por Ignacio Alvarado

Si los mosquitos invaden tu hogar y querés una solución natural, el eucalipto es la planta ideal. Su potente aroma actúa como un repelente natural, evitando que estos insectos molesten en tu jardín. Además, es una especie resistente y de fácil mantenimiento, perfecta para cualquier espacio verde.

El eucalipto no solo aleja a los mosquitos, sino que también aporta un toque decorativo a tu jardín. Sus hojas desprenden un aceite esencial con propiedades insecticidas, lo que lo convierte en un aliado infalible contra plagas.

Para que esta planta crezca fuerte y cumpla su función repelente, es clave plantarla en un lugar con buena exposición al sol. El eucalipto necesita un suelo bien drenado y riegos moderados, evitando encharcamientos. Es perfecto para espacios amplios, ya que puede alcanzar varios metros de altura.

Si tu jardín es pequeño, podés optar por variedades en maceta, controlando su crecimiento con podas regulares. Así, disfrutarás de sus beneficios sin ocupar demasiado espacio.

Otros beneficios de la planta de eucalipto

Además de ahuyentar mosquitos, el eucalipto purifica el aire y aporta un aroma fresco y relajante a tu jardín. También se usa en infusiones y aceites esenciales por sus propiedades medicinales, siendo una planta versátil y muy beneficiosa.

Si querés disfrutar de un jardín libre de mosquitos sin recurrir a químicos, el eucalipto es la mejor opción. Fácil de cuidar, decorativo y efectivo, se convierte en un imprescindible para cualquier amante de la jardinería.

