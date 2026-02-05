La nueva vida de Vïctor Díaz, el peón rural que se volvió viral tras su despido: "Ahora yo soy el patrón"

Murió trágicamente a los 30, fue ignorado en su época y hoy es viral gracias a TikTok

Hace un tiempo un video suyo, llorando al ser despedido, generó furor en las redes . A eso se sumó una desgarradora despedida de su fiel compañero: un perro que lo acompañaba cada día y que, sin entender lo que ocurría, lo siguió hasta la salida del campo. Eso terminó de tocar el corazón de los usuarios.

Sin embargo, lo que comenzó como un conflicto laboral, terminó empujándolo a dejar el campo y a crear un nuevo presente apoyado en emprendimientos propios y en la visibilidad que ganó a través de internet.

“Once años trabajé al mando de un patrón. Ahora tengo mi propio emprendimiento y soy yo el patrón” , resumió el ex peón rural en uno de los videos que comparte con sus seguidores, donde suele relatar su experiencia y su nueva etapa laboral.

En sus publicaciones también describió las condiciones en las que trabajó durante más de una década. Aseguró que cumplía jornadas de lunes a lunes, sin francos ni feriados, con un salario bajo y sin aportes. “Cuando estaba enfermo, tenía que pagar todo de mi bolsillo y yo nunca me quejaba” , relató.

Según contó, pensaba que eso estaba bien y permaneció durante años sin registrar, sin vacaciones y con una carga laboral que incluía el cuidado de unas 600 vacas de manera individual. La desvinculación, afirmó, se dio de forma abrupta y sin ningún tipo de compensación económica.

Sobre ese conflicto, dijo: “Hay un porcentaje de personas que defiende a los patrones, los patrones de maltratadores”, sostuvo Díaz, al agradecer el acompañamiento mayoritario que recibió de sus seguidores.

Su despido le regaló más de 1 millón de seguidores

Esa exposición derivó en un fuerte crecimiento de su audiencia: actualmente supera los 900.000 seguidores en Instagram y consolidó una comunidad activa en TikTok, donde comparte contenidos vinculados a su historia y a sus proyectos actuales.

El conflicto también llegó a la Justicia, aunque el propio Díaz explicó que el juicio laboral quedó frenado. “El juicio demorará porque no tengo el capital requerido para continuar con el proceso. Su expatrón respondió el telegrama y negó todo”, explicó.

Según relató, la defensa de la empresa sostuvo que sus videos dañaron la imagen de la compañía. “Dicen que yo hacía videos en su campo y que dejé mal a la empresa porque mostraba el nombre”, señaló, aunque rechazó haber causado perjuicios.