5 de febrero de 2026 - 18:10

La nueva vida de Vïctor Díaz, el peón rural que se volvió viral tras su despido: "Ahora yo soy el patrón"

Un video suyo llorando al ser despedido se volvió viral en redes sociales y, desde ahí, su vida cambió por completo. Ahora cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y cuenta con varios emprendimientos.

La conmovedora historia viral de un peón echado del campo por el que intervino el Gobierno y destapó graves irregularidades.

La conmovedora historia viral de un peón echado del campo por el que intervino el Gobierno y destapó graves irregularidades.

Foto:

Por Redacción

Leé además

El festejo de un padre al saber el sexo de su bebé fue considerado incorrecto por algunos usuarios. 

La reacción de un padre al conocer el sexo de su bebé se volvió viral y generó debate en redes

Por Redacción
Aunque Jeff Buckley murió, “Lover, You Shouldve Come Over” volvió a ser hit luego de 30 años.

Murió trágicamente a los 30, fue ignorado en su época y hoy es viral gracias a TikTok

Por Redacción Espectáculos

Hace un tiempo un video suyo, llorando al ser despedido, generó furor en las redes. A eso se sumó una desgarradora despedida de su fiel compañero: un perro que lo acompañaba cada día y que, sin entender lo que ocurría, lo siguió hasta la salida del campo. Eso terminó de tocar el corazón de los usuarios.

Sin embargo, lo que comenzó como un conflicto laboral, terminó empujándolo a dejar el campo y a crear un nuevo presente apoyado en emprendimientos propios y en la visibilidad que ganó a través de internet.

“Once años trabajé al mando de un patrón. Ahora tengo mi propio emprendimiento y soy yo el patrón”, resumió el ex peón rural en uno de los videos que comparte con sus seguidores, donde suele relatar su experiencia y su nueva etapa laboral.

Cómo era su vida pasada: “Malas condiciones laborales”

En sus publicaciones también describió las condiciones en las que trabajó durante más de una década. Aseguró que cumplía jornadas de lunes a lunes, sin francos ni feriados, con un salario bajo y sin aportes. “Cuando estaba enfermo, tenía que pagar todo de mi bolsillo y yo nunca me quejaba”, relató.

Según contó, pensaba que eso estaba bien y permaneció durante años sin registrar, sin vacaciones y con una carga laboral que incluía el cuidado de unas 600 vacas de manera individual. La desvinculación, afirmó, se dio de forma abrupta y sin ningún tipo de compensación económica.

Sobre ese conflicto, dijo: “Hay un porcentaje de personas que defiende a los patrones, los patrones de maltratadores”, sostuvo Díaz, al agradecer el acompañamiento mayoritario que recibió de sus seguidores.

Su despido le regaló más de 1 millón de seguidores

Esa exposición derivó en un fuerte crecimiento de su audiencia: actualmente supera los 900.000 seguidores en Instagram y consolidó una comunidad activa en TikTok, donde comparte contenidos vinculados a su historia y a sus proyectos actuales.

El conflicto también llegó a la Justicia, aunque el propio Díaz explicó que el juicio laboral quedó frenado. “El juicio demorará porque no tengo el capital requerido para continuar con el proceso. Su expatrón respondió el telegrama y negó todo”, explicó.

Según relató, la defensa de la empresa sostuvo que sus videos dañaron la imagen de la compañía. “Dicen que yo hacía videos en su campo y que dejé mal a la empresa porque mostraba el nombre”, señaló, aunque rechazó haber causado perjuicios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un físico italiano sorprende en las redes haciendo bucles infinitos en sus publicaciones.

Videos infinitos: un físico italiano cautivó Instagram con un truco visual y multiplica visualizaciones

Por Redacción
El operario que es furor por sus bromas antes de la caída libre en un juego

Broma en las alturas: el operador de un juego se volvió furor por asustar a sus pasajeros antes de caer

Por Manuel Ferreyra
Una experta en protocolo explica las claves de educación a la hora de enviar mensajes a través de Whatsapp. 

¿Hasta qué hora se pueden mandar mensajes de Whatsapp?: la respuesta da una experta en protocolo

Por Redacción
Pepsi lanzó una provocativa publicidad para el Super Bowl 2026. 

Pepsi destata una polémica con su nueva publicidad al usar un personaje clásico de su competidor

Por Redacción