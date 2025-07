La historia de Víctor Díaz, conmovió a todos cuando lo echaron tras 11 años de trabajo y el "karma" cayó contra su patrón

"Me sigue, cree que voy a trabajar como todos los días. Dije que no iba a llorar, pero lo veo y lloro... ", dice entre lágrimas Díaz en la grabación. “Pasó lo que tenía que pasar, me echó mi patrón después de 11 años”, dijo con resignación en un video anterior, al tiempo que agradece los años trabajados pero lamenta la falta de aviso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrabajoPBA/status/1940153017615187982&partner=&hide_thread=false #SanVicente La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por @waltercorreaok inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades. pic.twitter.com/7RwXCsIu6E — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) July 1, 2025

Además, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó una denuncia formal para que se investigue lo ocurrido.

Mientras tanto, la historia de Víctor sigue despertando muestras de apoyo. "Deseamos de corazón que consigas un nuevo empleo con todas las condiciones que merecés", escribió una seguidora, resumiento el sentimiento generalizado de quienes se sintieron tocados por su dolor y dignidad.

Víctor contó por qué lo echaron

En otro video, Víctor Díaz contó cómo y por qué lo despidieron: "Mi patrón me llamó. Pensaba que me iba a aumentar, me iba a adelantar el aguinaldo y me dijo 'hasta acá llegamos'. El motivo que me dijo fue por 'le faltaste el respeto a los encargados, a los ingenieros, a todo el mundo, porque vos hacés videos'".