El aterrador episodio de una ciclista mendocina camino a Cacheuta: "Sentí que me iban a secuestrar"

La deportista mendocina Pilar Adoue denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un intento de secuestro mientras entrenaba el pasado sábado al mediodía en el camino a Cacheuta. En un video publicado en su cuenta de Instagram, relató el dramático momento que vivió cuando fue interceptada por un auto con varios hombres a bordo.

“Estaba entrenando camino a Cacheuta y cuando iba por la Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco de repente casi que me choca un gol rojo, cinco puertas, polarizado”, comenzó contando la joven. “Yo me asusto y me freno. De repente se baja un tipo del auto, se saca un arma del pantalón para querer robarme, secuestrame, no lo sé. Lo que sentía es que me iban a meter a ese auto. Sentía que adentro del auto gritaban 'agarrala'".

Según su relato, logró escapar al hacer una maniobra rápida: “Di una U y empecé a pedalear lo más fuerte que pude. Fue una ventana de un minuto, dos minutos donde no pasaban autos, el tipo me corría como maratonista con el arma apuntándome y en ningún momento sentí que era un robo, sino que sentí que me iban a secuestrar y me iban a meter al auto por eso me escapé".

Una ciclista mendocina denunció un intento de secuestro camino a Cacheuta.jpg El relato de la ciclista mendocina que denunció que intentaron secuestrarla camino a Cacheuta. La ciclista contó que, al ver acercarse vehículos, se tiró al medio de la calle pidiendo ayuda. “Movía los brazos, gritaba ‘¡ayuda!’, pero los autos no paraban. No sé si era por el arma del tipo o porque la gente no se compromete porque tiene miedo. Hasta que paró un ángel que era un señor en una moto".

"Le dije que me quieren robar con un arma. Levantó la cabeza y medio que quiso empezar a seguir al del arma que se metió en el auto y arrancaron. Le dije 'quedate conmigo, no me dejes sola'", continuó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pilar Adoue (@pili_adoue) Luego, una familia también se detuvo y la trasladó hasta la comisaría de Blanco Encalada. Si bien valoró el trato humano de los efectivos policiales, criticó la falta de recursos y respuestas: "La policía a nivel humano fueron superamables conmigo, pero bueno, a nivel logístico hubiese esperado mucho más y me deja pensando un poco de no tenemos móviles, no tenemos capacitación de la policía en ese camino que se podría haber evitado y se podría haber agarrado a la gente porque es un camino que se cierra y no tenían escapatoria. No se pudo hacer nada". La ciclista busca datos En su publicación, Pilar también pidió colaboración para obtener datos sobre los involucrados: “Si tienen datos para aportar y estaban por la zona, ese día comunícate conmigo. Si fuiste víctima de robos en esa zona también! Ahora que estoy tranquila me gustaría mucho poder agradecer al hombre de la moto que se comprometió y paró, además los intento perseguir y volvió a verme a la comisaría! Y a la familia que me llevó hasta un lugar seguro y me calmó! Me encantaría agradecerles personalmente”.