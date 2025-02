Joven revela que recibía maltratos físicos y psicológicos de sus padres por no sacar notas altas en exámenes

Obtener buenos resultados en los exámenes no siempre es fácil. Por eso, muchos estudiantes, a pesar de poner todo su esfuerzo, no logran resultados perfectos. No todos los padres son conscientes de esta realidad y recurren al maltrato con sus hijos, como ha compartido un joven chino en su cuenta de TikTok.

En uno de sus vídeos recientes, el creador de contenido conocido como @unchynoymedio, habló de los severos castigos que recibía de parte de sus padres. Explicó que las exigencias eran tan altas que, si no obtenía buenas notas, podían llegar a golpearlo con el fin de mejorar su rendimiento en los exámenes siguientes.

"Su concepto de educar es maltratar, golpear. Yo por mí, eso no era educar", comenzó a reflexionar. De hecho, él mismo vivió esta clase de “educación” durante su juventud.

Embed "Si yo no sacaba más de un 80 me castigaban tanto con maltrato psicológico como físico. Podía ser su cinturón, el de mi padre. Era de Herès, que me acuerdo, me dejaba la marca del logo y parecía un producto yo. Me quedaba el moratón durante días", relató.

Y es que, algo que tenían en común los tres jóvenes chinos que aparecían en el vídeo, es que afirmaron que "en algún momento todos los padres chinos, o la mayoría, le han puesto la mano encima a sus hijos". "Pero si llegan al punto de dejarte marca, eso ya es demasiado", destacó uno de ellos. Sin embargo, hoy en día, se lo toman "con humor".

De hecho, uno de ellos incluso bromeó al preguntar si el cinturón era real o una imitación. "Yo ya me lo tomo con humor, porque por suerte ya no me hacen eso", concluyó el joven, antes de especular si podría conseguir un patrocinio de la marca. La publicación acumuló casi 153.000 visualizaciones en TikTok, y no son pocos los comentarios de personas de diferentes nacionalidades que han vivido experiencias similares. "No sé qué es peor, si lo que le ha pasado o que vean tan normal las agresiones físicas a niños", "Eso también lo hemos vivido en España" o "Nunca se puede justificar la violencia, y mucho menos blanquearla diciendo que es para educar a tus hijos. A los niños hay que educarlos desde el respeto, no desde el maltrato", han señalado varios usuarios.