Insólita boda gamer: los invitados sorprendieron a los novios con memorias RAM como regaalo de casamiento

Lo que parecía un casamiento tradicional terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales. En una boda celebrada en Turquía , un grupo de invitados decidió romper con los obsequios convencionales y sorprender a los novios con un lote de componentes de alta gama para computadora , de costo millonario.

Cuidado con la IA: el error de una inmobiliaria que convirtió un baño en una escena de terror

De curioso a viral: un perro quedó atrapado en una llanta y los bomberos tuvieron que salvarlo

Lejos de los típicos electrodomésticos o el dinero en efectivo, la pareja —aficionada a la tecnología y al universo del gaming— recibió una serie de productos premium que generaron sorpresa entre los asistentes y un intenso debate en internet.

El momento más impactante del video viral fue la entrega de una MSI Suprim GeForce RTX 5090 , una tarjeta gráfica de última generación y de gran valor en el mercado.

Atada con una cinta roja, la caja fue colocada alrededor del cuello del novio , que no pudo ocultar su emoción: sonrió, abrazó a su amigo y se mostró visiblemente sorprendido ante el regalo.

El lote tecnológico se completó con un kit de memorias DDR5 de cuatro módulos y un procesador Intel Core Ultra 9 285K Unlocked , cuyo precio ronda los 800 euros.

La novia también participó del momento con entusiasmo, posando sonriente ante la mirada atónita de otros invitados. El gesto fue celebrado por muchos usuarios en redes sociales, que destacaron la originalidad y la atención al detalle de los amigos, conocedores de la pasión gamer de la pareja.

El debate por el precio del hardware

Más allá de lo anecdótico, el episodio reavivó una discusión frecuente en foros tecnológicos: el encarecimiento sostenido del hardware de alta gama.

Numerosos internautas señalaron que productos que históricamente eran considerados tecnología de consumo hoy se perciben como bienes casi de lujo, accesibles para un público cada vez más reducido. En ese contexto, no pocos usuarios ironizaron con que, a este ritmo, las placas de video podrían consolidarse como nuevos regalos de boda premium.