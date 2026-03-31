Inesperado: fue a un banco en Godoy Cruz y la atención de un empleado fue tan buena que lo quiere viralizar

Un cliente compartió su experiencia en una sucursal bancaria y quiso reconocer a la persona que lo atendió: "Me salvaste la vida"

Fue a un banco en Godoy Cruz y la atención fue tan buena que quiere viralizar la cara del empleado

Hacer trámites en el banco suele ser engorroso, sobre todo para aquellos clientes reclaman por la mala atención que en ocasiones reciben. Un mendocino decidió mostrar que no siempre la experiencia es negativa y contó lo que vivió cuando fue a realizar un trámite a un banco en Godoy Cruz. El hombre aseguró que la atención fue tan buena que quiso difundir el rostro del empleado que lo atendió.

El hombre compartió un video en su cuenta de TikTok que pronto se viralizó en las redes sociales y desató opiniones sobre la atención al público. "Un buen gesto te cambia el día"

Embed - Viste cuando tenés un día de esos que querés revolear todo y aparece alguien que te atiende con mansa paciencia? Bueno, me pasó en el Banco Nación de Godoy Cruz. Este loco es un fuera de serie, me solucionó la vida con las cuentas, la App y hasta el wifi. Este video va dedicado a el Carlos, la María, el Jorge... a todos los que laburan en el comercio, en la administración pública y atendiendo gente. Yo sé que a veces es difícil, que hay gente que viene con cara de pocos amigos, pero un buen gesto te cambia el día. ¡Gracias de corazón a este chabón y a todos los que le ponen garra al laburo diario! #AtencionAlCliente #Laburantes #Comercio #administracionpublicaunl @eldaniperez Viste cuando tenés un día de esos que querés revolear todo y aparece alguien que te atiende con mansa paciencia? Bueno, me pasó en el Banco Nación de Godoy Cruz. Este loco es un fuera de serie, me solucionó la vida con las cuentas, la App y hasta el wifi. Este video va dedicado a el Carlos, la María, el Jorge... a todos los que laburan en el comercio, en la administración pública y atendiendo gente. Yo sé que a veces es difícil, que hay gente que viene con cara de pocos amigos, pero un buen gesto te cambia el día. ¡Gracias de corazón a este chabón y a todos los que le ponen garra al laburo diario! #AtencionAlCliente #Laburantes #Comercio #administracionpublicaunl sonido original - el Dani Perez La experiencia del mendocino en un banco El hombre conocido como @eldaniperez en TikTok difundió un video en donde contó la buena atención que recibió por parte de un empleado de Banco Nación en la sucursal de Godoy Cruz. El mendocino comenzó su video mostrando el rostro del trabajador que lo atendió y relató su experiencia.

"Vengo saliendo del banco y no puedo estar más agradecido cómo me atendió este chabón. Es un loco fuera de serie", expresó. El cliente contó que fue al banco por una consulta pero terminó demorando varios minutos ya que le pidió al empleado ayuda con sus tarjetas y cuentas bancarias. Al relatar su experiencia, el mendocino destacó la paciencia del bancario y su predisposición para ayudarlo.

"Lo paseé por las cuentas, por las claves, me pasó el wifi, se metía en la aplicación, me esperó que vaya, que saque plata del cajero... Me solucionó la vida", expresó. Antes de retirarse del banco, el hombre filmó al trabajador y le agradeció por la atención recibida.