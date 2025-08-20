20 de agosto de 2025 - 22:45

Increíble: el insólito hecho que le hizo ganar U$S 2 millones a un jugador durante un partido de Golf

El público de Maryland explotó en gritos y aplausos tras el asombroso momento. Ni el jugador ni los comentaristas podían explicar lo que parecía un golpe “mágico” a la pelota.

Lo que parecía un golpe fallido terminó convirtiéndose en una de las jugadas más comentadas e insólitas del golf mundial. En plena definición del BMW Championship, Tommy Fleetwood consiguió un birdie (hoyo con un golpe menos) gracias a la intervención de una inesperada protagonista: una mosca.

El reconocido golfista inglés, de 34 años, no solo se llevó la ovación del público en Maryland gracias al insecto, sino también un premio millonario de U$S 2 millones. El desenlace quedó registrado en vivo por las cámaras y rápidamente se volvió viral, dando la vuelta al mundo por lo insólito de la escena.

Video: el “birdie de una mosca”

El episodio ocurrió en el segundo hoyo de la última ronda del juego. Fleetwood había ejecutado un putt que parecía dirigido al objetivo, pero la pelota se detuvo al borde del hoyo, a punto de frustrar su intento. El jugador, convencido de que el golpe no alcanzaba, se dio vuelta resignado y le “sonrió” a la gente.

Fue entonces cuando sucedió lo inesperado: una mosca se posó sobre la pelota quieta y ese mínimo movimiento bastó para que la bola terminara cayendo lentamente en el hoyo. El público estalló en gritos y aplausos, sin entender la situación, mientras Fleetwood apenas podía creer lo sucedido.

Las repeticiones de la transmisión oficial confirmaron lo que todos habían visto. El insecto había sido decisivo para que Fleetwood lograra el birdie. Ni siquiera los comentaristas de la transmisión oficial pudieron explicar en un primer momento lo que parecía un golpe “mágico”.

En pocos minutos, las imágenes se viralizaron en redes sociales. Fanáticos de golf y del deporte celebraron la insólita jugada. Algunos usuarios bautizaron a la mosca como “el nuevo caddie” de Fleetwood y otros calificaron el birdie como “el más increíble de la historia”.

