Evangelio de hoy, 22 de febrero: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia"

El papa Francisco continúa internado por neumonía bilateral: "Aún no está fuera de peligro"

"A lo largo de los siglos, el mundo ha definido a Jesús de distintas maneras : un gran profeta de la justicia y del amor; un sabio maestro de vida; un revolucionario; un soñador de los sueños de Dios... etc. Muchas cosas bonitas. En la Babel de estas y otras hipótesis destaca todavía hoy, sencilla y neta, la confesión de Simón llamado Pedro, hombre humilde y lleno de fe: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo»

Os agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días.

Jesús es el Hijo de Dios: por eso está perennemente vivo Él como está eternamente vivo su Padre. Esta es la novedad que la gracia enciende en el corazón de quien se abre al misterio de Jesús: la certeza no matemática, pero todavía más fuerte, interior, de haber encontrado la Fuente de Vida , la Vida misma hecha carne, visible y tangible en medio de nosotros.

Esta es la experiencia del cristiano, y no es mérito suyo, de nosotros cristianos, y no es mérito nuestro, sino que viene de Dios, es una gracia de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Todo esto está contenido en esencial en la respuesta de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Y después, la respuesta de Jesús llena de luz «Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella»