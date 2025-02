La Iglesia, las personas en situación de calle y la defensa de las minorías

Luego del surgimiento de los Estados, éstos fueron asumiendo la primera responsabilidad de tutelar lo que el tiempo reconoció como derechos inalienables de las personas, pero no por eso la Iglesia dejó de hacerse eco del mensaje de Jesús, en muchos casos en colaboración con los Estados y en otros muchos con la colaboración de los miembros de la Iglesia que comparten sus bienes con los más necesitados. Lo hace por ser fiel a su misión. No persigue un fin político ni mucho menos partidario, sino que busca ser una respuesta al llamado de Jesucristo que en el Evangelio de Mateo nos dice “cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos lo hiciste conmigo”.

En nuestro país, entre los muchos servicios y obras de caridad, la Iglesia está presente en las grandes ciudades acompañando a quienes están en situación de calle. La Noche de la Caridad es solamente un ejemplo de esa caridad que toma cada noche la forma de una vianda y un oído fraterno que gracias a las distintas parroquias llega a los hermanos que se encuentran en las plazas y en las veredas de las grandes ciudades. No fuimos nosotros los que generamos el problema, como solía decir el Cardenal Bergoglio, cuando me tocó acompañarlo en Buenos Aires: “El Estado y las malas políticas son los que fabrican los pobres y después se quejan de que la Iglesia en su misericordia intenta paliar en lo que puede su miserable situación”

En estos días también se realizó una marcha en repudio de los dichos del presidente en Davos sobre las personas con orientación homosexual. Más allá de la connotación política o no de la convocatoria, el Arzobispado de Mendoza, que preside Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, se sumó a la convocatoria en contra de la discriminación y en defensa de las minorías. Por otra parte el Departamento de Justicia y Paz y el de Pastoral Social, y la Vicaría de Solidaridad de la iglesia quilmeña, cuyo obispo titular es Carlos Tissera, ex presidente de Caritas nacional, emitieron un documento conjunto en el que expresan que “honrando la memoria de nuestra historia diocesana; y reafirmando nuestro presente en sus cauces pastorales (Opción Preferencial por los Pobres, Misión permanente, Derechos Humanos y Diálogo Ecuménico e Interreligioso), no podemos menos que reaccionar ante los dichos del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el Foro de Davos hace pocos días”.

En el texto los organismos mencionados sostienen que “podemos estar o no de acuerdo con posicionamientos o ideas” pero “no podemos dejar de abrazar y acompañar desde los principios evangélicos a las personas que integran estos colectivos”.

Según los católicos de Quilmes que trabajan en cuestiones sociales, con las afirmaciones del presidente y de quienes se expresan en forma similar “se pretende desacreditar una historia de lucha por la inclusión social, la integración de las minorías, contra la discriminación y la promoción de derechos como ‘agenda woke’ ”. Se trata, dicen, de “algo así como una serie de realidades impuestas autoritariamente a la sociedad occidental por una supuesta `izquierda marxista’ (…). olvidando las luchas sociales y los debates parlamentarios que supuso cada una de estas reivindicaciones”.

Recuerdan además que “el concepto ‘woke’ nace como una metáfora del ‘despertar’ de la conciencia social y política frente a discriminaciones que estaban sumergidas y olvidadas”. Para agregar a continuación que se trata de un “concepto que es ridiculizado en la referida exposición de nuestro mandatario”.

Agregan ahora los organismos de la diócesis de Quilmes que “tratar al antirracismo, al feminismo, a la lucha por los derechos de las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ como ‘cáncer que hay que extirpar en nombre de la ‘libertad’ o del ‘sentido común’, nos parece muy preocupante”.

El breve documento hace referencia a que “el mismo Papa Francisco nos invita sinodalmente a construir una Iglesia que sea ‘Casa de Todos’, ‘Hospital de campaña’, donde entren todos y todas, especialmente aquellas personas más sufrientes y marginadas”.

La declaración está encabezada por una cita bíblica de la Carta de Santiago (2,1) en la que el evangelista pide: “Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas”.

El documento finaliza haciendo un llamado “una vez más a reflexión y al diálogo fraterno y democrático, imprescindible para el bien del Pueblo de nuestra Patria”.

Sería una contribución al sentido común que los políticos de uno y otro lado advirtieran que vivimos en una sociedad cosmopolita. Combatir la inflación es un gran logro, pero no habilita las expresiones totalitarias que se asemejan a lo peor de kirchnerismo, pero desde la vereda de enfrente.

* El autor es presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas. Presidente Instituto del Diálogo Interreligioso.