26 de enero de 2026 - 23:05

Es el tiktoker con más seguidores en el mundo y ahora vende su empresa por casi U$D 1.000 millones

Khaby Lame, famoso por subir videos donde no habla, creó una compañía de inteligencia artificial que utiliza datos biométricos para desarrollar una copia idéntica de una persona, capaz de generar videos.

El famoso tiktoker, Khabane Lame, vendió los derechos de su imagen a un extraordinario precio y crearán su gemelo digital a través del uso de IA.&nbsp;

El famoso tiktoker, Khabane Lame, vendió los derechos de su imagen a un extraordinario precio y crearán su gemelo digital a través del uso de IA. 

Foto:

Por Redacción

Khaby Lame es un famoso creador de contenido senegalés-italiano que se volvió viral en TikTok con sus videos en los que ni siquiera pronunciaba una palabra. El tiktoker en los últimos días ha realizado una de las transacciones más grandes al vender su empresa por alrededor 975 millones de dólares.

Leé además

El hombre se viste con ropa infantil, juega con muñecas y asegura que su familia adoptiva lo acepta. 

Un hombre de 63 años dejó atrás su vida adulta luego de comenzar a identificarse como una niña

Por Redacción
Una tiktoker española realizó una interesante reflexión sobre la excesiva importancia que la sociedad actual le da al dinero. 

"Soy tan pobre que solo tengo dinero": la reflexión viral de una joven sobre nuestro vínculo con la plata

Por Redacción
Embed
@khaby.lame It's time to go back to my grandchildren. #learnfromkhaby #comedy original sound - Khabane lame

La venta millonaria de su empresa

Según informes de la revista Forbes y documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., Lame ha vendido su empresa, Step Distinctive Limited, a la firma Rich Sparkle Holdings Limited. La compañía del joven era la entidad encargada de gestionar sus derechos de imagen, publicidad, colaboraciones y ventas online. Con este movimiento, el grupo comprador asume el control integral de operaciones clave, incluyendo su tienda oficial en TikTok y los contratos con marcas globales.

El acuerdo otorga permiso para utilizar sus datos biométricos como su voz, apariencia física y gestos para crear un "AI Digital Twin", gemelo digital.

El acuerdo también contempla la autorización para utilizar el AI Digital Twin de Khaby Lame. Esta tecnología permite adaptar su contenido a diferentes idiomas y regiones, ampliando el alcance de la marca a nivel mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se mudó de Reino Unido y vive en uno de los países más baratos del mundo. 

Dejó Reino Unido para mudarse a uno de los países más baratos del mundo: los precios son sorprendentes

Por Redacción
El usuario trabaja en el Registro Civil y reveló los insólitos pedidos 

Expuso los nombres insólitos que piden los padres para sus hijos en el registro civil y se hizo viral

Por Redacción
GrammaCrackers, de gamer a cubrir el tratamiento de cáncer de su nieto.

Una "abuela gamer" se viralizó tras financiar el tratamiento contra el cáncer de su nieto jugando Minecraft

Por Redacción
Veronika, la vaca que desarrolló una gran habilidad y replantea a los investigadores a estudiar más sobre la especia bovina. 

Veronika, la vaca que causa furor porque aprendió a utilizar herramientas

Por Redacción