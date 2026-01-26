Es el tiktoker con más seguidores en el mundo y ahora vende su empresa por casi U$D 1.000 millones

Khaby Lame es un famoso creador de contenido senegalés-italiano que se volvió viral en TikTok con sus videos en los que ni siquiera pronunciaba una palabra. El tiktoker en los últimos días ha realizado una de las transacciones más grandes al vender su empresa por alrededor 975 millones de dólares.
El contenido de Khaby Lame se basaba simplemente en reaccionar con cara de aburrimiento a otros vídeos y a pesar de esto, cuenta con más de 160.4 millones de seguidores en su perfil.
La venta millonaria de su empresa
Según informes de la revista Forbes y documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., Lame ha vendido su empresa, Step Distinctive Limited, a la firma Rich Sparkle Holdings Limited. La compañía del joven era la entidad encargada de gestionar sus derechos de imagen, publicidad, colaboraciones y ventas online. Con este movimiento, el grupo comprador asume el control integral de operaciones clave, incluyendo su tienda oficial en TikTok y los contratos con marcas globales.
El acuerdo otorga permiso para utilizar sus datos biométricos como su voz, apariencia física y gestos para crear un "AI Digital Twin", gemelo digital.
El acuerdo también contempla la autorización para utilizar el AI Digital Twin de Khaby Lame. Esta tecnología permite adaptar su contenido a diferentes idiomas y regiones, ampliando el alcance de la marca a nivel mundial.