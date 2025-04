Es argentina, emigró a Alemania y se hizo viral al revear qué le hubiera gustado saber antes de ir

"Las maratones no sirven": el video de un traumatólogo que explotó en TikTok y desató un fuerte debate



Ahora, la tiktoker compartió algunos trucos para aquellas personas que se quieran mudar a Alemania. "Cinco cosas que me hubiera gustado saber antes de venir a vivir a Alemania como argentina", detalló la joven en su publicación de TikTok . "Nadie te va a decir perdón, gracias o de nada" , explicó la argentina, y agregó: "no te lo tomes personal".

Además, los domingos son los "días tranquilos": "Cierra todo y no puedes hacer mucho ruido porque si no, llaman a la policía" , destacó. Otras de las cosas que más le sorprendieron: el agua es "potable" en las fuentes o cómo es mucho más barato el transporte público que el Uber porque hay bonos de transporte para poder viajar por todo el país.

Tras el éxito de su primera publicación, Mia amplió la lista. Retomando el tema del dinero, la joven argentina destacó que los baños públicos suelen ser de pago: "En la mayoría de restaurantes tienes que pagar de 50 céntimos a 2 euros cuando quieres ir al baño. En las estaciones el baño no es gratis, tienes que pagarlo" .

Sobre el comportamiento de la gente, una cosa que le sorprende es cómo todo el mundo se queda "mirando fijo constantemente" . Por otra parte, también se "respetan las reglas" de una manera férrea . "Cuando cruzas las calle, aunque esté rojo y no pase ni un coche, la gente espera al verde para cruzar", apuntó Mia.

Volviendo al tema del agua, Mia señaló que en Alemania se bebe mucha agua con gas: "Si pides un zumo de manzana, por norma general, te lo ponen con gas. Tienes que específicamente pedir sin gas". Por último, la tiktoker confesó que no está segura, pero cree que "es ilegal grabar a la gente" porque cuando intentó hacerlo en un partido de futbol la interrumpieron.

Las publicaciones de Mia Findor ya cuentan con casi dos millones de reproducciones. Sin embargo, no todo los usuarios de TikTok están de acuerdo con sus palabras. "¿De qué Alemania estás hablando? Porque a mí todo el mundo me dice gracias y piden permiso", "lo de los domingos es lo común para cualquiera" o "en Munich me regañaron por cruzar la calle vacía caminando. Crucé en rojo", fueron algunos de los mensajes más destacados.