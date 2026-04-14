Error "divino": elevaron de más al actor que interpretaba a Jesucristo y terminó por los aires

Durante una presentación en Corea, un desperfecto en la escenografía dejó a Jesús "más cerca de Dios" y el video se viralizó en las redes sociales.

Elevaron de más al actor de Jesucristo y terminó en las alturas

Un insólito momento se vivió en Seúl, Corea del Sur, durante un acto celebrado por el domingo de Pascua. En medio de la presentación, el actor que interpretaba a Jesús fue elevado del escenario en representación de la resurrección, pero terminó más arriba de lo esperado.

En el video viralizado en redes sociales, se observa cómo el actor es sujetado con arneses mientras comienza un ascenso leve frente al público. Sin embargo, el hombre comenzó a elevarse cada vez más, hasta terminar en las alturas y alejándose del escenario.

Embed - Legend says he’s still flying up there. #easter #festival #southkorea #jesus #funny @cestuj_s_yanashi Legend says he’s still flying up there. #easter #festival #southkorea #jesus #funny pvodní zvuk - Yanashi Según trascendió, este hecho se habría ocasionado debido a un desperfecto en la grúa que sujetaba el arnés del actor, lo que hizo que se elevara más alto de lo esperado. La escena generó asombro entre los presentes, quienes observaban la situación entre risas y preocupación por el bienestar del hombre. Según trascendió, el actor de Jesús no habría sufrido lesiones o accidentes posteriores al hecho.

Los comentarios estallaron en redes sociales El video fue compartido por una usuaria en TikTok (@cestuj_s_yanashi), quien fue testigo del momento durante el festival Easter Parade 2026 de Seúl. "La leyenda dice que todavía está volando allí", comentó divertida.

El momento desató miles de comentarios ingeniosos y divertidos en redes sociales que hacían referencia al "acercamiento a Dios" que habría tenido este actor."Realmente se comprometieron con el papel"; Los astronautas de Artemis II recibieron la bendición de Jesús"; "Es una locura, realmente se fue", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.