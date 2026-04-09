"Chinga tu madre": un mexicano se perdió en Japón y utilizó un insólito recurso

Viajar a un país con un idioma y cultura radicalmente distintos puede representar un desafío importante a la hora de transportarse y comunicarse, especialmente cuando fallan las herramientas tecnológicas básicas.

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Esto fue lo que le ocurrió a Daniel Fraga , un joven creador de contenido mexicano, que durante un viaje a Japón tras quedarse repentinamente sin datos móviles y perder el rastro de sus acompañantes.

Ante la necesidad urgente de localizar a alguien que hablara español o fuera de su misma nacionalidad, el joven decidió dejar de lado los métodos convencionales de ayuda.

“Oigan me encuentro en Japón, me acabó de quedar sin datos y perdí a mis compas. Entonces, necesitó con urgencia rastrear a alguien que hable español” , comentó el joven al inicio del video.

Te pierdes en Japón y se te acaban los datos

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En lugar de intentar comunicarse en japonés o inglés, apostó por una táctica cargada de picardía: comenzó a caminar por la calle repitiendo en voz alta la expresión "chinga tu madre" , con la esperanza de que el sonido de ese insulto tan característico activara el radar de alguien que hablara español .

El resultado, aunque parezca sacado de una comedia, fue efectivo. Mientras cruzaba una calle, un transeúnte se giró sorprendido y respondió con otra expresión típica mexicana, lo que permitió que ambos rompieran el hielo entre risas.

El desconocido no solo ayudó al influencer a encontrar la dirección de su hotel, sino que decidió acompañarlo personalmente para garantizar que no volviera a perderse.

La anécdota, compartida a través de un video en Instagram y TikTok, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, alcanzando más de un millón y medio de visualizaciones.

Los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar con humor, señalando que "los latinos no dominan el mundo porque no quieren" y calificando la ocurrencia del influencer como el "truco infalible" para cualquier mexicano en el extranjero.