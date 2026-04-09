9 de abril de 2026 - 18:49

"Chinga tu madre": un mexicano se perdió en Japón y utilizó un insólito recurso

Tras quedarse sin internet y separarse de sus amigos en un país desconocido, el joven recurrió al ingenio y a la identidad cultural para encontrar ayuda.

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El innovador truco de un mexicano que se perdió en Japón 

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Por Manuel Ferreyra

Viajar a un país con un idioma y cultura radicalmente distintos puede representar un desafío importante a la hora de transportarse y comunicarse, especialmente cuando fallan las herramientas tecnológicas básicas.

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Esto fue lo que le ocurrió a Daniel Fraga, un joven creador de contenido mexicano, que durante un viaje a Japón tras quedarse repentinamente sin datos móviles y perder el rastro de sus acompañantes.

Ante la necesidad urgente de localizar a alguien que hablara español o fuera de su misma nacionalidad, el joven decidió dejar de lado los métodos convencionales de ayuda.

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@daniel_fraga

Te pierdes en Japón y se te acaban los datos

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“Oigan me encuentro en Japón, me acabó de quedar sin datos y perdí a mis compas. Entonces, necesitó con urgencia rastrear a alguien que hable español”, comentó el joven al inicio del video.

En lugar de intentar comunicarse en japonés o inglés, apostó por una táctica cargada de picardía: comenzó a caminar por la calle repitiendo en voz alta la expresión "chinga tu madre", con la esperanza de que el sonido de ese insulto tan característico activara el radar de alguien que hablara español.

El resultado, aunque parezca sacado de una comedia, fue efectivo. Mientras cruzaba una calle, un transeúnte se giró sorprendido y respondió con otra expresión típica mexicana, lo que permitió que ambos rompieran el hielo entre risas.

El desconocido no solo ayudó al influencer a encontrar la dirección de su hotel, sino que decidió acompañarlo personalmente para garantizar que no volviera a perderse.

La anécdota, compartida a través de un video en Instagram y TikTok, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, alcanzando más de un millón y medio de visualizaciones.

Los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar con humor, señalando que "los latinos no dominan el mundo porque no quieren" y calificando la ocurrencia del influencer como el "truco infalible" para cualquier mexicano en el extranjero.

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