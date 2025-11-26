26 de noviembre de 2025 - 15:48

El insólito error en un examen que se volvió viral y desató el humor en redes: "Hace falta una asignatura"

En plena temporada de exámenes, un profesor compartió en X la ocurrencia de un alumno que se equivocó en un examen.

El insólito error en un examen que se volvió viral&nbsp;

El insólito error en un examen que se volvió viral 

Foto:

Por Redacción

Con la llegada de fin de año, los colegios e institutos atraviesan días intensos de exámenes, entrega de trabajos y cierre de calificaciones del último trimestre. En medio de ese ritmo habitual, un profesor decidió compartir en redes sociales un detalle que sorprendió y divirtió a miles de usuarios.

Leé además

Morena Rial podría cumplir su condena en prisión domiciliaria.

Empeora el estado de Morena Rial: presa y "mirando las paredes durante horas"

Por Redacción Espectáculos
Pilar explica sin rodeos por qué, según ella, no contrataría “gente de izquierdas” en su empresa.

Una empresaria afirmó que no contrata gente de izquierda porque "viven contando los días que se les deben"

Por Redacción

El docente, usuario de X bajo el nombre @rafa_79_av, publicó la imagen de un examen que descolocó a muchos. Lo llamativo no se encontraba en ninguno de los ejercicios, sino en la casilla destinada a colocar la fecha. Allí, el “avispado estudiante”, en lugar de escribir el día correspondiente, resolvió el apartado con un escueto y universal: "hoy".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rafa_79_av/status/1993319455833657540?s=20&partner=&hide_thread=false

Con humor, el profesor acompañó la foto del control con un comentario irónico: "Es evidente que hace falta una asignatura sobre cómo escribir la fecha", una broma que rápidamente conectó con los internautas.

Entre las respuestas más festejadas, algunos usuarios destacaron la lógica imbatible del alumno ante semejante dilema temporal. Comentarios como "Si lo ha clavado" o "Da lo mismo el día que lo leas porque siempre va a acertar" se viralizaron junto a la publicación, y muchos celebraron la espontaneidad y creatividad del estudiante.

En plena época de estrés escolar, este pequeño desliz —o ingeniosa estrategia— logró arrancar una sonrisa en redes y recordar que, a veces, las mejores respuestas son también las más simples.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ser madre duele la declaración de una mujer luego de que su hijo le mordiera el rostro.   

Su hijo de 22 meses la agredió y le dejó una marca en la cara: su posteo generó un fuerte debate

Por Redacción
Emigró para trabajar de elfo y su experiencia se volvió viral en TikTok.

Emigró de su país para trabajar de elfo en la casa de Papá Noel y se volvió viral en TikTok: "Te envidio"

Por Redacción
Una monja ayudó a descongestionar el tráfico en las calles de Roma. 

Una monja sorprende en Roma al aparecer controlando el tránsito en la ciudad

Por Redacción
Una usuaria de TikTok rescató a un perro tras un accidente y gracias a la difusión de redes sociales, pudo contactar con su familia y registrar el emotivo reencuentro. 

Imposible no llorar de emoción: rescató a un perro herido y logró reunirlo con su familia

Por Redacción