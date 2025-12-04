Dramática fuga en Arabia Saudita: una amante escapó por la ventana del piso 13 y fue captada por vecinos

La secuencia, registrada por vecinos en Ryad, muestra a una mujer caminando por la cornisa del piso 13 para evitar ser descubierta por la esposa de su amante. En un momento resbala, queda colgando y logra entrar por otra ventana.

Viral en Ryad: una mujer huyó por la cornisa al llegar la esposa de su amante.

Una escena extrema registrada en la ciudad de Ryad, Arabia Saudita, se volvió viral en las redes sociales. El video muestra a una mujer que, al ser sorprendida en la casa de su “amigo especial” por la esposa de él, optó por una fuga desesperada: escapar por la ventana del piso 13 del edificio.

Las imágenes, captadas por vecinos desde otro departamento, muestran cómo la mujer se desplaza por los exteriores del inmueble mientras se sostiene de cornisas y rejas para evitar caer al vacío. El riesgo fue evidente: en un momento pierde el equilibrio, resbala y queda colgando a varios metros de altura, aunque consigue afirmarse nuevamente y trepar hasta la ventana de otra vivienda, por donde logra entrar.

La secuencia dura apenas segundos, pero fue suficiente para que cientos de usuarios en redes sociales debatieran sobre lo ocurrido. Muchos pusieron en duda la veracidad de las imágenes, mientras otros destacaron el peligro extremo que afrontó la protagonista.

Riad, Arabia Saudita: la infidelidad casi termina en tragedia, pero salió mejor que en cualquier película



Un hombre estaba con su amante en su apartamento del piso 13 cuando de repente llegó la esposa. La amante, en modo supervivencia total, no lo pensó dos veces, abrió la… pic.twitter.com/thvjmX5Oae — NTF (@NTFxSF) December 2, 2025 Entre los comentarios más viralizados se leían frases como: "Esto tiene que ser IA. Nadie sale por la ventana en un piso 13 como si nada… roza lo imposible" y "Algo me dice que los próximos amantes se los buscará que vivan en plantas bajas", fueron algunos de los mensajes.

El episodio se produjo ante la llegada inesperada de la esposa del hombre con quien la mujer se encontraba. Según se ve en el video, la protagonista eligió salir por la ventana para evitar el cruce, desencadenando una secuencia que mantuvo en vilo a quienes grababan desde los edificios vecinos.