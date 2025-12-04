4 de diciembre de 2025 - 23:05

Dramática fuga en Arabia Saudita: una amante escapó por la ventana del piso 13 y fue captada por vecinos

La secuencia, registrada por vecinos en Ryad, muestra a una mujer caminando por la cornisa del piso 13 para evitar ser descubierta por la esposa de su amante. En un momento resbala, queda colgando y logra entrar por otra ventana.

Viral en Ryad: una mujer huyó por la cornisa al llegar la esposa de su amante.

Viral en Ryad: una mujer huyó por la cornisa al llegar la esposa de su amante.

Foto:

redes
Por Redacción

Una escena extrema registrada en la ciudad de Ryad, Arabia Saudita, se volvió viral en las redes sociales. El video muestra a una mujer que, al ser sorprendida en la casa de su “amigo especial” por la esposa de él, optó por una fuga desesperada: escapar por la ventana del piso 13 del edificio.

Leé además

Un influencer coreano ayudó a que un hombre, denunciado como desaparecido, se reuniera con su familia. 

Un influencer coreano ayudó a identificar a un hombre desaparecido durante un transmisión en vivo

Por Redacción
Críticas y humor en redes por los “robots” de la Kish Inox Tech Expo.

Polémica en Irán: una feria tecnológica presentó robots... que eran actores disfrazados

Por Redacción

Las imágenes, captadas por vecinos desde otro departamento, muestran cómo la mujer se desplaza por los exteriores del inmueble mientras se sostiene de cornisas y rejas para evitar caer al vacío. El riesgo fue evidente: en un momento pierde el equilibrio, resbala y queda colgando a varios metros de altura, aunque consigue afirmarse nuevamente y trepar hasta la ventana de otra vivienda, por donde logra entrar.

La secuencia dura apenas segundos, pero fue suficiente para que cientos de usuarios en redes sociales debatieran sobre lo ocurrido. Muchos pusieron en duda la veracidad de las imágenes, mientras otros destacaron el peligro extremo que afrontó la protagonista.

Embed

Entre los comentarios más viralizados se leían frases como: "Esto tiene que ser IA. Nadie sale por la ventana en un piso 13 como si nada… roza lo imposible" y "Algo me dice que los próximos amantes se los buscará que vivan en plantas bajas", fueron algunos de los mensajes.

El episodio se produjo ante la llegada inesperada de la esposa del hombre con quien la mujer se encontraba. Según se ve en el video, la protagonista eligió salir por la ventana para evitar el cruce, desencadenando una secuencia que mantuvo en vilo a quienes grababan desde los edificios vecinos.

El material continúa acumulando reproducciones y discusiones, tanto por lo insólito de la situación como por el alto nivel de riesgo que asumió la mujer al huir por la fachada de un piso trece.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El bioquímico Álvaro Carmona en su cuenta de TikTok.

Cómo aliviar la resaca tras beber alcohol: un video viral de Tiktok revela un método poco conocido

Por Redacción
El presidente de la Oficina de Convenciones y Turismo de Osaka (Japón), Mizohata Hiroshi.

Un funcionario japonés sorprendió por su curiosa forma de dar malas noticias sobre el turismo chino en su país

Por Redacción
El caos que sufrió una familia en el día de Acción de Gracias.

Dio un discurso ante 150 familiares y luego ocurrió lo peor: el video de la fiesta que terminó en caos

Por Redacción
Superó el cáncer y conmovió a todo el mundo.

Su perro venció al cáncer y convirtió las calles en una fiesta emotiva: más de 14 millones de vistas en TikTok

Por Redacción