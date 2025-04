Creyó que su papá había muerto por un error de ortografía en un mensaje de WhatsApp y la conversación se viralizó

Llamaron a una fan del Papa Francisco por su muerte, pero no estaba enterada: su reacción viral

Todo comenzó con un mensaje enviado por una madre, Vanina , quien quiso compartir una noticia de impacto: "Estimados, no sé si se enteraron, pero les quería contar que hace poco más de una hora, falleció el papá de Roma ". Sin embargo, lo que intentaba ser una comunicación sobre la muerte del papa Francisco (el "Papa de Roma") terminó generando un caos de emociones, malentendidos y preocupación entre los miembros del grupo.

La tensión aumentó con otros mensajes que expresaban consternación por lo que creían que era la muerte del padre de una de las niñas del curso: "¿ Se sabe qué le pasó al papá de Romita ?", escribió una madre. " Qué pena, tan joven ", lamentó otro. Otra integrante del chat agregó: " Ni sé, Vanina no dio más detalles y tampoco me responde la mamá de Roma ".

Minutos más tarde, apareció en el grupo la verdadera madre de Roma, visiblemente alterada: "Vanina, yo no entiendo de dónde sacaste que mi marido falleció, pero te cuento que está acá al lado mío, vivo y coleando. Me acaban de llamar desesperados del colegio porque Romita se acaba de enterar por un compañerito y no para de llorar. ¿Me podés explicar por qué dijiste semejante barbaridad?".