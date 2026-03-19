Contó una llamativa modalidad de robo en cafeterías y restaurantes y desató un fuerte debate en redes

Una influencer en Buenos Aires compartió un video en sus redes sociales, alertando sobre una aparente modalidad de robo en cafeterías y restaurantes . La joven contó lo que le sucedió al pagar la cuenta y se mostró indignada por la situación. "Quiero respuestas" , expresó

Según explicó, el robo se lleva a cabo a la hora de cobrar con posnet a los clientes , por lo que aconsejó prestar atención si se decide pagar con billeteras virtuales. La anécdota de la joven desató una fuerte polémica en las redes sociales y dividió opiniones.

A través de un video que ya superó las 25 mil reproducciones en TikTok , la influencer y emprendedora Nuri Kim (@k_nury) contó que fue a comprar a una reconocida cadena de cafetería y notó un error a la hora de pagar.

La joven explicó que acude a esa cafetería frecuentemente, aunque no especificó la dirección del lugar. Ella comentó que elige ese lugar ya que le realizan un descuento si paga con un banco específico y aseguró que, siempre que paga, el reintegro impacta en su cuenta inmediatamente. Sin embargo, un día decidió ir a la misma cafetería pero a otra sucursal y cuando pagó notó que el reintegro no llegaba .

"No me llega el reintegro, en cambio me llega un consumo que dice "Mercado Pago, Pedro. Raro" , expresó. Al no recibir el beneficio que le correspondía por el banco, concluyó que se habría tratado de un robo por parte de un empleado del lugar.

Según detalló en el video, esta modalidad consistiría en un robo por parte de los trabajadores de un local, quienes habilitan al cliente un posnet personal para pagar y no el de la empresa. "Vos pagas, te dan la mercadería, pero no le estás pagando a la empresa, le estás pagando al empleado X", explicó la influencer.

Debate en redes

El video de la influencer se viralizó en redes sociales y recibió miles de comentarios de usuarios que opinaron sobre esta aparente modalidad de estafa. Hay quienes aconsejan estar atentos al posnet a la hora de pagar y le recomendaron a la joven desconocer el consumo y elevar un reclamo a la cafetería.

Cambios. Ahora, al momento de pagar en un comercio, será el empleado el que deba acercar el posnet y no llevarse la tarjeta. (Imagen ilustrativa) Alertan por una supuesta modalidad de robo con posnet en comercios

Por otro lado, hubo quienes opinaban que sería muy difícil detectar este tipo de robos, ya que los posnet pueden tener otro nombre de razón social si se trata de franquicias administradas por un comerciante, y no por la cadena. De esta manera, habría beneficios o descuentos que no se aplicarían. Además, otros usuarios explicaron que los locales pueden tener más de un posnet para cobrar con diferentes tarjetas, por lo que pudo tratarse de un error por parte del empleado y no de un robo.