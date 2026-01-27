Advierte sobre los peligros de la desinformación creada con IA y lo hace con un video impactante

Un creador de contenido @felipe.lond se convirtió en viral en TikTok luego de la publicación de su último video. En el mismo ofrece consejos para evitar caer en estafas a partir del uso de IA. En su perfil, Felipe suele compartir contenido donde enseña cómo aprovechar al máximo las distintas aplicaciones de inteligencia artificial , desde redactar prompts hasta estrategias para que emprendedores potencien sus negocios.

Sin embargo, su mayor impacto lo ha logrado en su publicación más reciente, que superó las 1.5 millones de visualizaciones. En el clip, de manera creativa, advierte sobre los peligros de la IA y la delgada línea que existe en las redes para separar la realidad de lo que es ficción .

Felipe comienza su video con una frase contundente: ”En 2026 va a ser prácticamente imposible saber qué es real y qué no”

Para darle mayor impacto a su mensaje, el joven, mientras habla, va cambiando de imagen y se transforma en distintos famosos , figuras políticas y personajes de animación. “Ahora cualquier persona puede ser cualquier cosa”, sentencia el joven, subrayando la facilidad con la que se puede suplantar una identidad hoy en día.

En un contexto actual donde ha crecido la desinformación y constantemente se cuestiona la veracidad de las cosas, el tiktoker comparte tres consejos para evitar ser víctimas de fraudes. “ Lamentablemente va a ser muy común este año” , advierte.

El primer consejo que comparte el joven es verificar siempre quién publica el contenido. Ante una noticia, video o foto, recomienda analizar el medio de comunicación. "Si es algo sensacionalista y no proviene de una fuente confiable, probablemente es falso", explica.

En segundo lugar, advierte el peligro de confiar en contenido que se recibe a través de la aplicación WhatsApp, ya que es una de las principales redes de propagación de noticias falsas. Además insiste en pedir la fuente original luego de recibir contenido dudoso. “Si es noticia, verifica en otros periódicos”, advierte.

Por último, el joven da una advertencia para que los usuarios se cuiden al igual que sus circulo familiares. Propone la creación de una contraseña entre los integrantes del grupo familiar. Ante cualquier mensaje o llamado sospechoso, se debe solicitar dicha contraseña para validar la identidad del emisor.

Los usuarios tomaron con humor la advertencia

A pesar del claro mensaje de advertencia que da Felipe, los usuarios tomaron con humor esta situación y solo llegaron a resaltar la presencia de las distintas celebridades a lo largo del clip. Dentro de los comentarios más destacados se encuentran: "¿Cómo hiciste para reunir a tanta gente para este video?", "¿Cómo hiciste para que todos ellos fueran a tu casa?" y "Si lo dicen tantos famosos a la vez tiene que ser verdad".

A pesar de esto, otros usuarios señalaron que es sencillo distinguir el contenido creados por IA por lo que el mensaje de Felipe podría ser exagerado. Ante este tipo de cometarios el joven resaltó que es solo cuestión de tiempo hasta que la tecnología logre ciertos avances que logren que sea imposible distinguir la veracidad del contenido que circula.