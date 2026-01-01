1 de enero de 2026 - 20:00

Ideal para ese viaje a Chile: los pueblos costeros con los precios más accesibles

Estas localidades son opciones ideales para quienes priorizan tranquilidad y naturaleza durante la temporada de verano.

La playa chilena que te hará sentir como en el Caribe, lejos del ruido de la ciudad dónde queda y cómo llegar (2)
Por Redacción

Leé además

Detuvieron en Chile a dos delincuentes que pinchaban neumáticos y les robaban a los argentinos

Cayeron en Chile dos delincuentes que pinchaban neumáticos y les robaban a los argentinos

Por Redacción Policiales
La mala costumbre que en las playas de Chile te puede costar una tremenda multa: hasta 300 dólares

La mala costumbre que en las playas de Chile te puede costar una tremenda multa: hasta 300 dólares

Por Redacción Sociedad

Las opciones baratas para visitar el mar en Chile

- Iloca se posiciona como uno de los pueblos costeros más económicos del centro de Chile. Su extensa playa abierta y su entorno natural lo convierten en un destino elegido por familias que buscan descanso y un ritmo de vida más calmo. La localidad cuenta con alojamientos sencillos restaurantes de cocina local y un ambiente que invita a desconectarse de la rutina. Estas características lo transforman en una alternativa adecuada para una escapada de verano donde el descanso y la simpleza marcan el ritmo de las jornadas.

image
Playa de Iloca, Chile.

Playa de Iloca, Chile.

- Dichato es un balneario que se encuentra en la comuna de Tomé dentro de la Región del Biobío a pocos kilómetros de Concepción. Su perfil familiar y sus precios accesibles lo destacan entre las opciones costeras del sur chileno. La playa amplia de arena clara y aguas tranquilas ofrece un espacio propicio para el descanso mientras que algunos sectores permiten la práctica de deportes gracias a la temperatura del agua.

image
Playa de Dichato.

Playa de Dichato.

- Los Molles aparece como otra alternativa para quienes priorizan calma y contacto con la naturaleza. Este pequeño pueblo costero de la Región de Valparaíso se caracteriza por su playa de arena fina un entorno natural cuidado y la presencia de senderos y áreas protegidas.

image
Los Molles

Los Molles

La disponibilidad de cabañas permite alojarse durante el verano en un ambiente sereno que se mantiene alejado del turismo masivo. Su ubicación al norte de Valparaíso y de Santiago lo vuelve una opción práctica para quienes desean una escapada corta sin renunciar al paisaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paso a Chile: desde el 20 de diciembre están funcionando los paradores dispuestos en la ruta 7 para ofrecer estancia y servicios a quienes transiten hacia el paso en esta época. | Foto: Los Andes

Paradores en la ruta a Chile: la estrategia este verano, qué servicios ofrecen y dónde obtener información

Por Verónica De Vita
Video: la niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso.

La niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso

Por Redacción Sociedad
Grave accidente en Ruta 7, en Potrerillos: un vehículo chileno volcó y desbarrancó hacia el río  

Volcó un auto en Potrerillos y terminó en el río: cuatro heridos, uno de gravedad

Por Redacción Policiales
Argentinos en Reñaca, postal típica de cada verano

Más "autocuidado" y menos robos que en 2024: qué dicen en Chile sobre los ataques a los argentinos

Por Nico Nicolli