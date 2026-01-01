Ideal para ese viaje a Chile: los pueblos costeros con los precios más accesibles

Estas localidades son opciones ideales para quienes priorizan tranquilidad y naturaleza durante la temporada de verano.

Con la llegada del verano muchas personas buscan escapar del calor y elegir destinos con mar que permitan descansar sin los altos costos de los balnearios más concurridos. Chile ofrece alternativas alejadas de los circuitos turísticos tradicionales donde el mar sigue siendo el gran protagonista. También hay playas amplias poca llegada de visitantes y precios bajos en alojamiento y gastronomía.

Las opciones baratas para visitar el mar en Chile - Iloca se posiciona como uno de los pueblos costeros más económicos del centro de Chile. Su extensa playa abierta y su entorno natural lo convierten en un destino elegido por familias que buscan descanso y un ritmo de vida más calmo. La localidad cuenta con alojamientos sencillos restaurantes de cocina local y un ambiente que invita a desconectarse de la rutina. Estas características lo transforman en una alternativa adecuada para una escapada de verano donde el descanso y la simpleza marcan el ritmo de las jornadas.

image Playa de Iloca, Chile. - Dichato es un balneario que se encuentra en la comuna de Tomé dentro de la Región del Biobío a pocos kilómetros de Concepción. Su perfil familiar y sus precios accesibles lo destacan entre las opciones costeras del sur chileno. La playa amplia de arena clara y aguas tranquilas ofrece un espacio propicio para el descanso mientras que algunos sectores permiten la práctica de deportes gracias a la temperatura del agua.

image Playa de Dichato. Tripadvisor - Los Molles aparece como otra alternativa para quienes priorizan calma y contacto con la naturaleza. Este pequeño pueblo costero de la Región de Valparaíso se caracteriza por su playa de arena fina un entorno natural cuidado y la presencia de senderos y áreas protegidas.

image Los Molles Tripadvisor La disponibilidad de cabañas permite alojarse durante el verano en un ambiente sereno que se mantiene alejado del turismo masivo. Su ubicación al norte de Valparaíso y de Santiago lo vuelve una opción práctica para quienes desean una escapada corta sin renunciar al paisaje.