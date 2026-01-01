Ideal para ese viaje a Chile: los pueblos costeros con los precios más accesibles

- Iloca se posiciona como uno de los pueblos costeros más económicos del centro de Chile. Su extensa playa abierta y su entorno natural lo convierten en un destino elegido por familias que buscan descanso y un ritmo de vida más calmo. La localidad cuenta con alojamientos sencillos restaurantes de cocina local y un ambiente que invita a desconectarse de la rutina. Estas características lo transforman en una alternativa adecuada para una escapada de verano donde el descanso y la simpleza marcan el ritmo de las jornadas.
- Dichato es un balneario que se encuentra en la comuna de Tomé dentro de la Región del Biobío a pocos kilómetros de Concepción. Su perfil familiar y sus precios accesibles lo destacan entre las opciones costeras del sur chileno. La playa amplia de arena clara y aguas tranquilas ofrece un espacio propicio para el descanso mientras que algunos sectores permiten la práctica de deportes gracias a la temperatura del agua.
- Los Molles aparece como otra alternativa para quienes priorizan calma y contacto con la naturaleza. Este pequeño pueblo costero de la Región de Valparaíso se caracteriza por su playa de arena fina un entorno natural cuidado y la presencia de senderos y áreas protegidas.
La disponibilidad de cabañas permite alojarse durante el verano en un ambiente sereno que se mantiene alejado del turismo masivo. Su ubicación al norte de Valparaíso y de Santiago lo vuelve una opción práctica para quienes desean una escapada corta sin renunciar al paisaje.