El paraíso de lago, sierras y calma total a 3 horas de Mendoza, ideal para este invierno

A veces no hace falta irse lejísimos para sentir que cambió por completo el paisaje. Potrero de los Funes está a unos 277 kilómetros de Mendoza y el viaje en auto ronda las 2 horas y 47 minutos. Una distancia muy cómoda para una escapada de invierno, encajado entre sierras y con el lago como gran protagonista.

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El lugar queda a apenas 20 kilómetros de la ciudad de San Luis , a una altitud media de 940 metros sobre el nivel del mar , y suele pensarse como un destino para pasar entre 1 y 3 días .

Esa escala juega a favor: no abruma, no exige una planificación enorme y permite disfrutarlo incluso en un fin de semana corto.

La postal que lo define es bastante clara: sierras, un lago de aguas claras y caminos escénicos que ya desde el acceso anticipan el tono del viaje.

En invierno, además, el entorno se vuelve especialmente amable para quienes buscan aire fresco, caminatas sin apuro y un paisaje que invite más a contemplar que a correr de un lado a otro.

Qué hacer sin salir del clima de descanso

Uno de los sectores más lindos es el Paseo del Lago, que arranca cerca del Hotel Internacional y recorre unos 500 metros de costa con una gran pasarela, varios miradores y un tramo final que conecta con el Parque Nativo a través de un puente flotante.

Es un espacio pensado para caminar tranquilo, frenar a mirar el agua y aprovechar distintas vistas del embalse y las montañas.

Para quienes quieren moverse un poco más, el destino suma recorridos de dificultad amable.

El circuito del Lago Potrero de los Funes se puede hacer a lo largo del día y ronda los 5 kilómetros; la Laguna de las Uvas propone una salida de unas 2 horas y 3 kilómetros; y el Parque Nativo ofrece entre 3 y 4 horas de senderos en un entorno mucho más verde.

Son planes que encajan muy bien con una escapada invernal porque combinan actividad suave con paisaje.

Por qué puede ser una gran escapada para este invierno

Potrero de los Funes tiene otra ventaja: no depende de una sola experiencia. El embalse está asociado al turismo aventura y a los deportes náuticos, pero también funciona muy bien para quien simplemente quiere bajar un cambio, caminar junto al agua o pasar un par de días en un entorno serrano cuidado y silencioso.