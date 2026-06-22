22 de junio de 2026 - 09:31

Chau estrés: la ciudad del litoral argentino que eligen los jubilados para vivir mejor sin cruzar a Uruguay

Muchos nuevos vecinos optan por alquileres temporarios de seis meses y planes de salud cooperativos para evaluar la adaptación antes de vender sus muebles.

Esta ciudad en Entre Ríos es ideal para jubilados.&nbsp;

Esta ciudad en Entre Ríos es ideal para jubilados. 

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Los Andes | Redacción Turismo
Por Redacción Turismo

Colón se ha transformado en una ciudad de destino para jubilados argentinos que buscan escapar del ritmo frenético de las grandes urbes. Esta ciudad de Entre Ríos ofrece un clima benigno y una costanera que dicta el pulso diario, permitiendo una transición hacia una cotidianidad donde el tiempo se mide en caminatas frente al río Uruguay.

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La seducción de la costa entrerriana no reside solo en su paisaje de verdes generosos, sino en la posibilidad de una vida medida. Para quienes llegan desde centros urbanos saturados, el atractivo principal es la ausencia de tráfico y la cercanía de servicios. Las actividades no se apagan con el fin de la temporada; el teatro, la biblioteca y las peñas mantienen la ciudad encendida durante todo el año.

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¿Cómo es vivir en Colón para los jubilados que buscan una mudanza definitiva?

El mercado inmobiliario local presenta opciones de casas bajas y departamentos con vereda ancha que resultan más accesibles que en las capitales. Una tendencia común entre los nuevos residentes es iniciar con un alquiler temporario. Este ensayo permite tantear los barrios antes de vender la propiedad original, una estrategia que reduce el riesgo emocional del cambio de vida.

La integración social es un pilar en este fenómeno migratorio. Los grupos de caminata, talleres de cerámica y clubes de ajedrez facilitan que el recién llegado se adapte con rapidez. En un entorno donde los vecinos se saludan por su nombre y la siesta es sagrada, el capital social se percibe como un beneficio tan concreto como la tranquilidad del entorno.

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Oficia de Turismo de Colón.

¿Qué servicios de salud tienen los jubilados en Colón, Entre Ríos?

La infraestructura sanitaria se apoya en clínicas y consultorios con acceso a derivaciones rápidas. Un dato relevante es la disponibilidad de planes cooperativos locales, que permiten gestionar coberturas sin las filas interminables de las obras sociales masivas. Esta eficiencia administrativa permite que el contacto con el médico de cabecera sea directo y personalizado.

Finalmente, los rituales del río y el relax en las termas completan el bienestar integral. La bicicleta se vuelve la aliada principal para moverse por calles sombreadas, mientras el auto queda relegado a un segundo plano. Esta apuesta por lo simple, que incluye mates al mediodía y charlas largas, redefine la etapa de retiro como un momento de expansión personal y no de achique.

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