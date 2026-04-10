A pesar de la caída en los tours de compras: Chile ganó uno de los premios más importantes en turismo internacional

La distinción se apoya en un diferencial estructural: la diversidad geográfica. Desde el Desierto de Atacama hasta la Patagonia, el país ofrece una combinación de paisajes que integra desiertos, glaciares, montañas, volcanes y costa, lo que permite cubrir múltiples segmentos turísticos en una misma propuesta.
Un modelo basado en diversidad y sostenibilidad
El reconocimiento no se limita al atractivo natural. También pone en valor un enfoque que combina naturaleza, cultura y desarrollo sostenible. Esta integración responde a una demanda creciente de viajeros que priorizan experiencias auténticas, contacto con el entorno y propuestas responsables con el ambiente.
En ese esquema, el trabajo articulado entre el sector público y privado resulta clave. Organismos como el Servicio Nacional de Turismo de Chile impulsaron estrategias de posicionamiento internacional, mejora en la calidad de servicios y expansión hacia mercados estratégicos.
A diferencia de otros galardones, los Forbes Travel Awards 2026 no responden a postulaciones pagas ni campañas de promoción directa. La selección surge de una evaluación independiente basada en criterios de innovación, impacto y proyección dentro de la industria turística. Ese carácter editorial le otorga mayor legitimidad al resultado.
Su consolidación y desafío a futuro
Este reconocimiento se suma a una serie de distinciones obtenidas en los últimos años, especialmente en turismo de naturaleza y aventura. La acumulación de premios refleja una estrategia sostenida que posiciona a Chile como un destino competitivo a escala global.