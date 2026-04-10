A pesar de la caída en los tours de compras: Chile ganó uno de los premios más importantes en turismo internacional

Este reconocimiento se suma a una serie de distinciones obtenidas en los últimos años, especialmente en turismo de naturaleza y aventura.

Chile volvió a ubicarse en el centro del escenario internacional tras ser distinguido como el Mejor Destino Internacional en los Forbes Travel Awards 2026, en una decisión que refuerza su posicionamiento dentro de la industria global de viajes. El reconocimiento, otorgado por el comité editorial de Forbes, destacó al país por encima de competidores como Alentejo y Japón.

Santiago de Chile La distinción se apoya en un diferencial estructural: la diversidad geográfica. Desde el Desierto de Atacama hasta la Patagonia, el país ofrece una combinación de paisajes que integra desiertos, glaciares, montañas, volcanes y costa, lo que permite cubrir múltiples segmentos turísticos en una misma propuesta.

Un modelo basado en diversidad y sostenibilidad El reconocimiento no se limita al atractivo natural. También pone en valor un enfoque que combina naturaleza, cultura y desarrollo sostenible. Esta integración responde a una demanda creciente de viajeros que priorizan experiencias auténticas, contacto con el entorno y propuestas responsables con el ambiente.

En ese esquema, el trabajo articulado entre el sector público y privado resulta clave. Organismos como el Servicio Nacional de Turismo de Chile impulsaron estrategias de posicionamiento internacional, mejora en la calidad de servicios y expansión hacia mercados estratégicos.

Antofagasta, Chile Un premio con peso editorial A diferencia de otros galardones, los Forbes Travel Awards 2026 no responden a postulaciones pagas ni campañas de promoción directa. La selección surge de una evaluación independiente basada en criterios de innovación, impacto y proyección dentro de la industria turística. Ese carácter editorial le otorga mayor legitimidad al resultado.

Iquique, Chile Su consolidación y desafío a futuro Este reconocimiento se suma a una serie de distinciones obtenidas en los últimos años, especialmente en turismo de naturaleza y aventura. La acumulación de premios refleja una estrategia sostenida que posiciona a Chile como un destino competitivo a escala global.