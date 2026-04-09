9 de abril de 2026 - 22:30

Argentina cayó ante Brasil y define su futuro ante Chile en la Billie Jean King Cup

Tras una serie pareja que se resolvió en el dobles, el equipo argentino quedó obligado a ganar en la última fecha para seguir en carrera.

El binomio integrado por Nicole Fossa Huergo y Julia Riera cayeron en el dobles en Colombia.

El binomio integrado por Nicole Fossa Huergo y Julia Riera cayeron en el dobles en Colombia.

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Prensa AAT
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El resultado dejó en suspenso la clasificación al interzonal, instancia clave en la lucha por el ascenso a los Play-offs de noviembre. Ahora, el equipo nacional deberá jugarse todo en la última jornada ante Chile.

Giovannini no logró sostener su racha

En el primer partido de la serie, Luisina Giovannini no pudo imponer su juego y cayó ante la joven brasileña Nauhany Leme da Silva por 7-6 (4) y 6-4.

La cordobesa, de 19 años, venía de una seguidilla positiva de once encuentros y dos títulos consecutivos, pero evidenció desgaste físico y falta de precisión. Enfrente, una rival de apenas 16 años mostró personalidad y agresividad para quedarse con un triunfo trabajado.

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La dupla argentina integrada por Julia Riera y Nicole Fossa Huergo no pudieron frente a Brasil en la Billie Jean King Cup.&nbsp;

La dupla argentina integrada por Julia Riera y Nicole Fossa Huergo no pudieron frente a Brasil en la Billie Jean King Cup.

Riera respondió con autoridad

Con la obligación de igualar la serie, Julia Riera salió a la cancha y cumplió con creces. Superó con contundencia a Gabriela Cé por 6-0 y 6-3, en un partido que dominó de principio a fin.

La tenista de Pergamino elevó su nivel respecto a su presentación anterior y volvió a demostrar solidez en el contexto de equipo. Con este triunfo, además, quedó a una victoria de alcanzar el récord histórico de triunfos con la camiseta argentina.

El dobles, un golpe inesperado

La definición quedó en manos del dobles, donde Argentina había comenzado mejor. Sin embargo, la dupla brasileña integrada por Leme da Silva y Victoria Barros revirtió el desarrollo y se impuso por 4-6, 7-5 y 10-5.

El equipo argentino, que contó con Riera (en reemplazo de Martina Capurro) y Nicole Fossa Huergo, no logró sostener la ventaja inicial y terminó cediendo ante un dúo juvenil que aprovechó sus oportunidades.

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Con solo 16 a&ntilde;os, Nan&aacute; Leme da Silva, fue la gran figura de la jornada. La tenista brasilera se llev&oacute; todos los elogios.

Con solo 16 años, Naná Leme da Silva, fue la gran figura de la jornada. La tenista brasilera se llevó todos los elogios.

Todo se define ante Chile

Con este resultado, Brasil quedó bien posicionada tras haber ganado también en su debut, mientras que Argentina deberá jugarse la clasificación en el cierre del grupo frente a Chile.

El encuentro se disputará este viernes desde las 13, (hora argentina) y será determinante para las aspiraciones del conjunto nacional en el certamen continental, que otorga plazas para los Play-offs de noviembre.

Cómo es el formato del torneo

El Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup se disputa con ocho selecciones divididas en dos zonas de cuatro equipos cada una. Argentina comparte grupo con Brasil, Chile y Perú.

Los dos mejores de cada zona avanzan a cruces interzonales en busca del ascenso, mientras que los restantes equipos deberán competir por la permanencia en la categoría.

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