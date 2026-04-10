Devuelven a Mendoza a 10 hinchas paraguayos de Olimpia "flojos de papeles" que quisieron ingresar a Chile

Los fanáticos de Paraguay intentaron ingresar al vecino país de forma ilegal y fueron devueltos a Horcones.

Las autoridades chilenas no permitieron el ingreso de 10 hinchas del club Olimpia de Paraguay que quisieron ingresar al vecino país presentando documentación falsa.

El miércoles pasado, personal del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, realizó el control migratorio correspondiente a un colectivo con hinchas del Club de fútbol Deportivo Olimpia de Paraguay, detectando que una decena no contaba con documentación en regla, según informa el portal de noticias trasandino Los Andes Online.

Durante la requisa los uniformados pudieron establecer que cuatro viajeros dieron respuestas vagas e inexactas por lo que tras ser investigados se determinó que habían ingresado desde Paraguay a Argentina de forma clandestina.

olimpia1 Los hinchas paraguayos. Gentileza Los Andes Online. En tanto que otros seis hinchas de Olimpia fueron detectados cuando intentaban hacer los trámites migratorios presentando documentos de identidad pertenecientes a otras personas.

Ante esta situación, siguiendo los protocolos de tratados bilaterales entre Chile y Argentina, los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a personal de Migraciones de Argentina, “mientras que los 10 ciudadanos paraguayos fueron trasladados hasta el Complejo argentino de Horcones”, sostiene el portal consultado.

Los hinchas paraguayos llegaron a Chile el miércoles pasado para ver a su equipo que, en el estadio de La Florida se impuso al Audax Italiano por 2 a 0, por la primera fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026.