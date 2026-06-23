Tragedia: cinco hermanas iban en camioneta a visitar a otra internada, cayeron a un canal y murieron cuatro

Una tragedia sacudió a la provincia de La Pampa este lunes por la noche, cuando cuatro hermanas murieron luego de que la camioneta en la que viajaban despistara y cayera a un canal . La única sobreviviente fue la conductora del vehículo, quien permanece internada y su testimonio será clave para determinar las causas del siniestro.

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El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35 . Por motivos que aún son materia de investigación, la camioneta salió de la calzada, atravesó el guardarraíl de contención y terminó dentro de un canal, donde las ocupantes quedaron atrapadas.

Las autoridades confirmaron la muerte de Cristina, Esmeralda, Olga y Estela Sosa . En tanto, la conductora fue rescatada con vida y permanece internada en el hospital René Favaloro, de Santa Rosa.

Según trascendió, las cinco mujeres se dirigían a visitar a otra hermana que se encuentra internada en el mismo centro asistencial. La sobreviviente también sería familiar de las víctimas fatales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios de Toay y Santa Rosa, buzos tácticos y personal de Tránsito, quienes participaron en las tareas de rescate y extracción de los cuerpos del interior del vehículo.

Tragedia en La Pampa: cuatro hermanas murieron tras caer con su camioneta a un canal y una sobreviviente permanece internada Tragedia en La Pampa: cuatro hermanas murieron tras caer con su camioneta a un canal y una sobreviviente permanece internada Gentileza / El Diario de La Pampa

La Justicia aguarda ahora los resultados de las pericias para determinar qué provocó el despiste y reconstruir la mecánica del hecho. La declaración de la conductora, una vez que su estado de salud lo permita, será fundamental para avanzar en la investigación.

La tragedia vuelve a golpear a la familia Sosa. Medios locales recordaron que en 2024 otros cinco integrantes del mismo grupo familiar fallecieron en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, en otro episodio que conmocionó a la provincia.