Tragedia: una bebé falleció en un auto tras ser olvidada por su madre en un día de calor extremo

Las autoridades confirmaron que justo ese día la temperatura máxima alcanzó los 30°C, la más alta registrada en el mes. Con una marca así, el interior de un auto alcanza los 56°C en apenas una hora.

Una tragedia conmocionó a toda la localidad de Schondorf, en el suroeste de Alemania: una niña de tan solo 1 años y 8 meses murió tras permanecer varias horas encerrada dentro de un auto. El episodio ocurrió justo durante una jornada marcada por las altas temperaturas y ya es investigado por la Policía.

Según informaron medios locales, el día de la muerte los termómetros alcanzaron los 30 grados, una de las marcas más altas registradas en la zona durante los últimos meses. Además, los servicios meteorológicos habían emitido una advertencia por posibles episodios de calor extremo en esa región.

Las autoridades mencionaron que la bebé había sido dejada en el vehículo por su madre de 44 años, quien luego se olvidó de que la niña estaba allí. Cuando regresó de hacer lo que estaba haciendo, la encontró casi inconsciente y pidió asistencia médica de inmediato.

Sin embargo, los equipos de emergencia hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero no lograron salvar a la niña. Los profesionales que acudieron al lugar intentaron asistirla, pero ya era demasiado tarde, informaron en el parte oficial.

Resultados de autopsia: por qué su madre la dejó sola Mientras la investigación avanza, se esperan los resultados de la autopsia que deberá establecer con precisión cuál fue la causa de la muerte. Los peritos también analizan las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

Desde el Club Alemán del Automóvil (ADAC) recordaron los riesgos que conlleva dejar personas dentro de los autos cerrados durante este tipo de jornadas. Según informaron, con una temperatura exterior de 30 grados, el interior de un auto puede alcanzar los 56 grados en apenas una hora.