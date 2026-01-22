Una diseñadora china creó una consola definitiva que logra unir a PlayStation, Xbox y Nintendo

En un ambicioso proyecto que desafía la lógica del mercado y los límites de la tecnología, una reconocida youtuber e informática de China Xiao Ningzi (conocida como XNZ) ha presentado la Nintendo PXBOX 5 .

Este dispositivo no es una simulación ni una emulación, sino una megamáquina funcional que reúne los circuitos originales de una PS5, una Xbox Series X y una Nintendo Switch 2 en una sola estructura física.

La inspiración estética de este dispositivo proviene del diseño del Mac Pro de Apple , específicamente el modelo de 2013, adoptando una forma de torre triangular .

El chasis fue fabricado mediante impresión 3D con plástico PLA reforzado y cuenta con una tira LED que cambia de color según la consola activa: azul para PS5, verde para Xbox y rojo para la Switch 2.

Uno de los mayores desafíos fue la gestión del calor, especialmente considerando que la PS5 puede consumir más de 200 vatios. Para solucionar esto, Ningzi implementó un sistema avanzado que incluye un núcleo central con un bloque de refrigeración pasiva conectado a los procesadores.

Además tiene un ventilador Phanteks T30 en la base que impulsa el aire hacia arriba, imitando la ventilación de la Xbox Series X. Un método innovador de disipación que utiliza cera en una superficie resistente al calor, la cual se derrite y se endurece para ayudar a regular las temperaturas extremas.

Funcionamiento y limitaciones técnicas

La Ningtendo PXBOX 5 utiliza un microcontrolador Arduino para coordinar el encendido y la conmutación entre sistemas. El usuario puede alternar entre consolas mediante un botón que cambia la salida HDMI y la fuente de alimentación GaN de 250W en apenas tres segundos.

Sin embargo, el sistema presenta ciertas restricciones para mantener su tamaño compacto debido a que solo puede funcionar una consola a la vez para evitar sobrecalentamientos y excesos de consumo eléctrico.

Además, debido a la falta de espacio para tres lectores de discos, la PS5 y la Xbox Series X funcionan exclusivamente con juegos digitales.

Este experimento demuestra que es posible centralizar las tres bibliotecas de juegos más importantes del mundo en un solo punto, eliminando el desorden de múltiples dispositivos y conexiones en la sala de estar.

Según las pruebas documentadas, el sistema mantiene una temperatura estable de aproximadamente 60 °C bajo carga, un logro notable para una pieza de ingeniería casera.