23 de marzo de 2026 - 10:57

Tu celular te escucha: el paso a paso para desactivar el micrófono y proteger tu privacidad

Apagar la función de "actividad de voz y audio" en la cuenta de Google y revisar los permisos de privacidad en iPhone son pasos clave para frenar el rastreo publicitario.

El celular te escucha...pero podés lograr que deje de hacerlo con esta configuración.

El celular te escucha...pero podés lograr que deje de hacerlo con esta configuración.

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Por Redacción

La sensación de que el celular nos escucha no es una paranoia de los usuarios. Las aplicaciones modernas pueden utilizar el acceso al micrófono para captar palabras clave y alimentar los flujos de anuncios personalizados. Aunque solemos dar el consentimiento sin leer los contratos digitales, es posible recuperar el control de la privacidad con ajustes específicos.

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Nuestros smartphones se han vuelto indispensables para la vida social y el entretenimiento, pero esa comodidad tiene una contrapartida vinculada a la recolección de datos. La información captada a través de la voz puede ser procesada por cientos de terceras empresas para definir perfiles de consumo.

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Cómo configurar la privacidad en iPhone y Android

Para los usuarios de iPhone, el control se encuentra en el menú de Ajustes, dentro de la sección de Privacidad y seguridad. Allí se debe acceder a la opción Micrófono, donde aparece una lista detallada de todas las aplicaciones que tienen permiso para escuchar. Es fundamental revisar esta lista con sentido crítico; por ejemplo, no hay ninguna razón técnica para que un juego básico deba tener acceso a lo que decís mientras lo usás.

En el caso de Android, el proceso está vinculado directamente a la cuenta de Google. El usuario debe abrir la aplicación de Google, presionar en su foto de perfil y entrar en "Gestionar tu cuenta de Google". Dentro de la pestaña de "Datos y privacidad", hay que buscar la opción de "Actividad web y de aplicaciones". Allí se encuentra el interruptor para desactivar la casilla "Incluir actividad de voz y audio", una acción que debe confirmarse presionando "Dejar de guardar".

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El motivo detrás de la escucha activa

La mayoría de estos registros ocurren porque, en algún momento, el usuario aceptó las cookies o los permisos de procesamiento de datos personales para integrar servicios externos o mediciones estadísticas. El objetivo principal de las empresas es la publicidad personalizada y la integración de funciones de redes sociales, lo que genera una base de datos sobre los intereses del individuo.

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