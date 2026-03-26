26 de marzo de 2026 - 13:19

Quién es Juan Vallejo, el nuevo director general de Google Argentina

Originario de Colombia, empezó a destacarse en la compañía en 2020. Ahora será el encargado de liderar las operaciones de nuestro país.

Juan Vallejo, nuevo director general de Google Argentina

Juan Vallejo, nuevo director general de Google Argentina

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Google
Por Redacción

Google Argentina empezó un nuevo capítulo en su trayectoria de 19 años en el país con el nombramiento del colombiano Juan Vallejo como su nuevo director general.

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En un momento en que la Inteligencia Artificial (IA) está transformando los negocios y expandiendo las capacidades de las personas, el ejecutivo asumirá este desafío con el objetivo de profundizar el compromiso de Google con el ecosistema digital local, indicaron desde la compañía en un comunicado publicado este jueves.

"Su gestión se centrará en democratizar el acceso y consolidar la adopción de la IA como un motor de crecimiento, extendiendo sus beneficios a los negocios, la educación y la sociedad argentina en general", señalaron.

El nombramiento refuerza el compromiso de Google con la Argentina desde 2007. A través de hitos como la inauguración del cable submarino Firmina en 2024 y la entrega de 37.000 becas desde 2022, la compañía continúa impulsando la inversión en infraestructura y talento local para democratizar el acceso a la tecnología y potenciar el crecimiento del país con IA.

Las oficinas de Google Argentina en Puerto Madero
Las oficinas de Google Argentina en Puerto Madero
Las oficinas de Google Argentina en Puerto Madero

"Es un verdadero privilegio liderar la operación de Google en un país que admiro profundamente, con una energía y potencial únicos. Hoy, Argentina se destaca por su alta tasa de adopción de IA, superando la media mundial con un 65% de argentinos que ya la utilizan para aprender y trabajar. En esta nueva etapa, nuestro objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, acelerando la innovación para que nuestras soluciones tengan un impacto positivo, tangible y transformador en la vida de cada persona", afirmó Vallejo.

Por su parte, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, destacó: "El liderazgo de Juan llega en un momento bisagra. Su visión estratégica y conocimiento del mercado local y regional serán fundamentales para seguir impulsando la transformación digital en la Argentina, un país que para Google siempre ha sido un hub de innovación y un motor de crecimiento para toda la región".

Nacido en Colombia, Vallejo ingresó a Google en 2020, donde lideró desde México la división de Retail, tras haberse desempeñado como Sector Lead de Tecnología, Telco, Medios y Aplicaciones.

Antes de incorporarse a Google, fue vicepresidente ejecutivo en FOX, estuvo al frente de las operaciones comerciales para FOX en Latinoamérica y previamente se desempeñó como vicepresidente senior liderando una de las divisiones más importantes de FOX en EE.UU.

Posee un MBA de la Universidad de Cornell y se recibió de Administrador de Empresas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con una especialización en Negocios Internacionales.

El nuevo director general de Google Argentina comenzará liderando la operación de forma remota desde México a partir del 1° de abril, para integrarse próximamente de manera presencial en las oficinas de Buenos Aires.

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