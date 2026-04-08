Probot School abre inscripciones para cursos de robótica, programación y videojuegos: cómo anotarse

Probot School , de la multipremiada Fundación Tomás Alva Edison da inicio a una nueva edición de su programa de formación tecnológica para niños y jóvenes. Las clases comenzarán el sábado 11 de abril y se extenderán cada sábado de 9 a 12.30, en la sede de Álvarez Condarco 2182, en Guaymallén.

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La propuesta está diseñada para distintas edades y niveles de conocimiento, con un enfoque práctico y orientado al aprendizaje experimental . Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Probot School fue premiada en el PROBOTAE Robotic Challenge y en abril participará de la competencia mundial First Tech en Estados Unidos.

La propuesta desde el área de robótica comprende seis cursos que van de lo más básico a lo más avanzado.

La propuesta se completa con tres talleres de desarrollo de videojuegos utilizando el motor Godot, de uso libre y creciente presencia en la industria.

El primer nivel, destinado a chicos de 10 a 12 años, enseña a crear un videojuego de plataformas desde cero. El segundo nivel avanza hacia los juegos en 3D, con físicas, vectores y colisiones. Mientras que el tercer nivel, orientado a quienes ya completaron los niveles anteriores, introduce el desarrollo multijugador: comunicación cliente-servidor, sincronización en tiempo real y creación de un prototipo funcional en red.

Cómo inscribirse

Quienes deseen anotarse o quedar en lista de espera pueden completar el formulario disponible en el sitio oficial www.probotschool.com o comunicarse por WhatsApp al 261 3392438.