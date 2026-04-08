Probot School abre inscripciones para cursos de robótica, programación y videojuegos: cómo anotarse

Probot School, de la multipremiada Fundación Tomás Alva Edison da inicio a una nueva edición de su programa de formación tecnológica para niños y jóvenes. Las clases comenzarán el sábado 11 de abril y se extenderán cada sábado de 9 a 12.30, en la sede de Álvarez Condarco 2182, en Guaymallén.
La propuesta está diseñada para distintas edades y niveles de conocimiento, con un enfoque prácticoy orientado al aprendizaje experimental. Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Probot School fue premiada en el PROBOTAE Robotic Challenge y en abril participará de la competencia mundial First Tech en Estados Unidos.
La propuesta desde el área de robótica comprende seis cursos que van de lo más básico a lo más avanzado.
Pequeños Mecatrónicos (7 a 9 años): introduce a los participantes en la construcción y programación de robots utilizando bloques de Rasti.
Robot Escarabajo (10 a 12 años): enseña a diseñar robots autónomos inspirados en la anatomía y el comportamiento de los escarabajos, incorporando nociones de mecánica y electrónica básica.
Proyecto Tecnológico (13 a 15 años); el propone el desarrollo de un robot propio con sensores, automatización y trabajo en equipo.
Además, ofrece los cursos de:
Robot Futbolista (14 a 15 años) que combina robótica y deporte. Los estudiantes programan y construyen robots capaces de competir en partidos, utilizando Arduino IDE y tecnología WiFi para el control remoto.
Seguidor de Línea Programado (14 a 17 años) que desafía a los alumnos a construir un robot con seis sensores infrarrojos y control PID para recorrer circuitos de alta precisión.
Mini Sumo de Competición que cierra la propuesta con un formato de arena. Los participantes programan robots autónomos que deben detectar oponentes y tomar decisiones en tiempo real para ganar el combate.
Videojuegos: de las plataformas 2D al multijugador en red
La propuesta se completa con tres talleres de desarrollo de videojuegos utilizando el motor Godot, de uso libre y creciente presencia en la industria.
El primer nivel, destinado a chicos de 10 a 12 años, enseña a crear un videojuego de plataformas desde cero. El segundo nivel avanza hacia los juegos en 3D, con físicas, vectores y colisiones. Mientras que el tercer nivel, orientado a quienes ya completaron los niveles anteriores, introduce el desarrollo multijugador: comunicación cliente-servidor, sincronización en tiempo real y creación de un prototipo funcional en red.
Cómo inscribirse
Quienes deseen anotarse o quedar en lista de espera pueden completar el formulario disponible en el sitio oficial www.probotschool.com o comunicarse por WhatsApp al 261 3392438.