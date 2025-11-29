PlayStation Plus despide el 2025 con LEGO Horizon, una lluvia de disparos y terror cooperativo

Con diciembre llegan las fiestas, las vacaciones y, para muchos jugadores, el momento ideal de ponerse al día con ese backlog que no deja de crecer. En ese contexto, Sony anunció los juegos de PlayStation Plus que se suman al servicio entre el 2 de diciembre y el 5 de enero de 2026, con una selección que mezcla aventuras familiares, shooters de zombis y survival horror cooperativo. La gran estrella del mes es LEGO Horizon Adventures, acompañada por Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada y Neon White, disponible para los distintos niveles de suscripción (Essential, Extra y Premium) en PS5 y PS4.

Embed LEGO Horizon y acción en clave cooperativa El plato fuerte de diciembre es LEGO Horizon Adventures, exclusivo de PS5. Aquí, Aloy se pasa al formato LEGO y cambia el tono épico y solemne de la saga por una aventura mucho más descontracturada, con humor, personajes “mini” y escenarios construidos con bloques. No es un simple “reskin”: el juego está pensado para sacarle jugo al cooperativo, tanto online como en pantalla dividida, ideal para jugar en familia o con amigos durante las fiestas.

Para quienes buscan algo bastante más oscuro, Killing Floor 3 completa la dupla principal en PS5. La tercera entrega del clásico shooter cooperativo retoma la fórmula que lo hizo popular: enfrentarse a oleadas de criaturas y muertos vivientes en distintos mapas, mejorar el equipamiento entre ronda y ronda y sobrevivir hasta el enfrentamiento con los jefes finales. Es la típica propuesta “un rato se hace maratón”: partidas rápidas que se encadenan sin darse cuenta, perfecta para jugar con un grupo estable.

Embed Terror compartido: de experimentos siniestros a un futuro en ruinas El menú de diciembre también viene cargado de terror. The Outlast Trials, disponible en PS5 y PS4, traslada la fórmula de la saga Outlast al terreno multijugador: hasta cuatro jugadores tienen que cooperar para escapar de las instalaciones de la Corporación Murkoff, donde se realizan experimentos espeluznantes. Sin armas poderosas ni superpoderes, el foco sigue puesto en esconderse, huir y usar cada recurso con inteligencia, pero ahora con el plus de coordinarse con el resto del equipo.

El toque de ciencia ficción corre por cuenta de Synduality: Echo of Ada, ambientado en el año 2222, cuando una lluvia radiactiva arrasó con buena parte de la humanidad. Los supervivientes viven bajo tierra y nuestro rol es salir a la superficie para recolectar cristales AO, acompañados por un compañero robótico que nos asiste tanto en el combate como en la exploración. Criaturas monstruosas, gestión de recursos y una ambientación postapocalíptica completan un cóctel pensado para los fans de los shooters con historia y estética anime.