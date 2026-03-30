Personal lanza digitalers, su programa de becas gratuitas para desarrollar talento en el mundo digital

Está abierta la convocatoria a jóvenes para participar de experiencias formativas gratuitas en programación, inteligencia artificial y tecnología.

Personal lanza digitalers, su programa de becas gratutas para desarrollar talento en el mundo digital

Personal lanza la décima edición de digitalers, su programa de becas que impulsa el desarrollo de talento digital en jóvenes de todo el país. La iniciativa ofrece acceso a experiencias formativas intensivas en programación y tecnologías digitales, orientadas a potenciar la empleabilidad en un mercado laboral cada vez más demandante de perfiles tecnológicos.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos en programación, pero con interés en formarse y compromiso para participar activamente de la experiencia.

En esta edición, digitalers amplía su propuesta con una oferta de 15 experiencias formativas en áreas clave del ecosistema tecnológico, entre ellas programación, inteligencia artificial, desarrollo web, marketing digital, data, testing, diseño UX/UI y nuevas tecnologías, todas avaladas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

Personal lanza digitalers, su programa de becas gratutas para desarrollar talento en el mundo digital Personal lanza digitalers, su programa de becas gratutas para desarrollar talento en el mundo digital Personal Las experiencias tienen una duración de entre 4 y 6 meses (de acuerdo al curso elegido) y se desarrollan en modalidad online, con un formato intensivo que incluye dos clases en vivo por semana de tres horas cada una, lo que implica una dedicación mínima de 6 horas semanales. A diferencia de las propuestas asincrónicas, el programa combina formación técnica con práctica aplicada en tiempo real y el acompañamiento permanente de especialistas del sector. Además, incorpora instancias de desarrollo profesional orientadas a la inserción laboral, como el armado de CV, la preparación para entrevistas y la optimización de perfiles digitales.

Embed A lo largo de los últimos diez años, digitalers ya formó a miles de jóvenes en todo el país, consolidándose como una iniciativa que acerca oportunidades concretas para dar los primeros pasos en la industria tecnológica. La propuesta se complementa con espacios de intercambio y comunidad, donde los participantes pueden conectar con otros jóvenes y referentes del ecosistema digital.

Desde su lanzamiento, digitalers ya cuenta con 170 cursos realizados, más de 4.600 egresados y más de 21.500 horas de capacitación dictadas, consolidándose como una iniciativa que acerca oportunidades concretas para dar los primeros pasos en la industria tecnológica. Al finalizar, quienes completen alguno de los cursos ofrecidos recibirán un certificado de parte de Personal y Educación IT, partner de la iniciativa. Cómo inscribirse Las becas son gratuitas y los cupos son limitados. Para participar, los interesados deben completar el proceso de postulación online. Inscripción disponible en la web www.digitalers.com.ar.