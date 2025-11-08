¿Modo claro vs. oscuro en smartphone?: qué dice la ciencia sobre cuál cuida mejor tu vista y tu mente

La elección entre fondo oscuro o claro en el smartphone no es solo estética: un estudio europeo revela que influye en la salud visual y el estado de ánimo.

Tanto Android como iOS cuentan con el modo claro y oscuro en cualquier smartphone.

Algunas investigaciones recientes en Europa demostraron que el modo oscuro y el modo claro influyen en el confort visual, en las emociones y en cómo el entorno luminoso modifica la experiencia con las pantallas de cualquier smartphone de uso personal.

La incorporación de ambas opciones en sistemas como iOS y Android, y en aplicaciones como Instagram, YouTube o WhatsApp, transformó esta decisión en un hábito cotidiano. Sin embargo, los especialistas sostienen que la elección de uno u otro depende del contexto y de la sensación de comodidad.

Uno de los estudios más amplios se realizó en el País Vasco, donde más de un centenar de adultos fueron evaluados con el Test de Asociación Implícita, una herramienta usada en psicología para medir preferencias no declaradas.

Los resultados mostraron que el modo claro se asocia con una lectura más directa y ordenada, mientras que el modo oscuro se vincula con relajación, uso nocturno y estética moderna.

Un joven usando su celular La elección del modo oscuro o modo claro en el smartphone, puede influir en la salud visual y mental. Imagen creada con Gemini Oscuro para la noche, claro para el día: así recomiendan usar la pantalla También se hallaron diferencias por género: los hombres prefieren el fondo oscuro, mientras que las mujeres se inclinan por el claro. Quienes eligen la vista luminosa valoran la nitidez y la legibilidad, y quienes optan por la oscura destacan la estética o la sensación de descanso visual.

En ambientes con poca luz, el modo oscuro reduce los destellos y mejora la comodidad; en espacios iluminados, el fondo claro favorece el contraste. En el plano técnico, los paneles OLED pueden consumir menos energía en modo oscuro, aunque el ahorro depende del brillo, del tipo de aplicación y del tiempo de uso. En conclusión, los especialistas recomiendan ajustar el modo según la iluminación y el momento del día: oscuro para la noche o entornos tenues, y claro para el día o espacios luminosos. La elección, más que estética, influye en la salud visual y emocional y seguirá evolucionando con los avances tecnológicos.