Mendoza consolida su ecosistema innovador con una semana de grandes eventos tech y emprendedurismo

Mendoza reafirma su lugar como hub de innovación y tecnología. Durante la última semana, el ecosistema local mostró su vitalidad con una agenda que incluyó dentro de la Cuyo Tech Week la Experiencia Endeavor Cuyo y diversas actividades impulsadas entre otros actores por las aceleradoras LODO y EMBARCA.

En este marco, el Polo TIC Mendoza reafirma su rol como articulador dentro del ecosistema con el cierre de la convocatoria de la edición 2025 de sus premios.

En el marco de una semana con mucho contenido, cerró la convocatoria de los Premios Polo TIC Mendoza 2025 , una iniciativa que este año superó las expectativas con 40 proyectos postulados . Las categorías que conforman el certamen son:

Actualmente, los proyectos se encuentran en proceso de evaluación por parte de un comité de expertos, del cual surgirán las ternas finalistas para cada categoría.

Desde el Polo TIC Mendoza, organizador de la iniciativa, destacaron la gran respuesta a la convocatoria y el compromiso del ecosistema local.

“Estamos muy felices por la convocatoria que tuvieron los Premios Polo TIC. Este nivel de participación refleja el crecimiento sostenido del ecosistema tecnológico de Mendoza y el trabajo continuo que venimos realizando desde el Polo, con un equipo muy comprometido”, señaló Juan Cepparo, Director Ejecutivo del Polo TIC Mendoza.

Cepparo agregó que este proceso “confirma que se están cumpliendo los objetivos que nos fijamos a quienes nos toca impulsar el Polo en la actualidad, pero también de aquellos visionarios que lo fundaron con la convicción de que Mendoza podía transformarse en un referente tecnológico regional”.

De cara al cierre de la convocatoria de los Premios y de una semana como la que vivimos, podemos decir que a está altura no solo se celebra la innovación, sino que además confirma el momento de expansión que sin dudas vive nuestra provincia.