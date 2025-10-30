Últimos días para postularse a los Premios Polo TIC Mendoza

El Polo TIC Mendoza se prepara para cerrar la convocatoria de sus Premios a la Innovación Tecnológica , una iniciativa que distingue a quienes están transformando la provincia a través de la tecnología. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre , y pueden participar empresas, instituciones, equipos y emprendedores vinculados al ecosistema TIC local.

El Polo TIC Mendoza lanza la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica

Está iniciativa busca destacar proyectos y trayectorias que combinan creatividad, impacto social y compromiso con el desarrollo sostenible. En esta edición 2025, las postulaciones podrán presentarse en cuatro categorías :

Para Alberto Aguiló , vicepresidente por la parte privada del Polo TIC Mendoza, estos premios son fundamentales para visibilizar el talento local:

“Este tipo de premiaciones permiten muchas veces a empresas que tienen soluciones fantásticas, innovadoras, en la provincia, darse a conocer. Por eso es tan importante para el desarrollo del ecosistema que existan este tipo de reconocimientos, para que las empresas se hagan conocer, aparezcan en la prensa y en distintos medios de comunicación. Es una forma de motivar a que se presenten más empresas, academias o el mismo sector público.”

Por su parte, Emilce Vega Espinoza , directora del Polo TIC Mendoza, destacó el espíritu que impulsa la iniciativa:

“Los Premios Polo TIC Mendoza no solo reconocen la innovación: celebran el compromiso de quienes hacen crecer el sector en nuestra provincia. Desde el Polo, impulsamos esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para fortalecer el ecosistema tecnológico, visibilizar el talento local y consolidar alianzas que generen impacto real en el territorio. Creemos en una tecnología que transforma, que conecta personas y que construye futuro desde la tecnología y la colaboración.”

Inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre

La postulación se realiza de manera digital, completando el formulario disponible en este enlace. Cada participante deberá incluir una breve descripción del proyecto y un video o presentación de hasta cinco minutos.

Un jurado interdisciplinario integrado por referentes del ámbito tecnológico, académico, empresarial y público será el encargado de evaluar las propuestas según criterios de innovación, impacto, sostenibilidad y viabilidad.

Una comunidad que celebra la innovación

Luego de una primera selección, los proyectos finalistas serán sometidos a votación por parte de los socios del Polo TIC Mendoza, a través de un sistema digital supervisado.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 13 de noviembre en Bodega Chandon, y reunirá a los finalistas, el jurado y a toda la comunidad tecnológica mendocina para celebrar las ideas que están construyendo el futuro de la provincia.